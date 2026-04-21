Bayern goza actualmente de una excelente reputación en Colombia. Esto se debe al extraordinario rendimiento de Luis Díaz. El extremo estrella llegó a Múnich procedente del Liverpool el verano pasado por 70 millones de euros y es en parte responsable del resurgimiento del equipo dirigido por Vincent Kompany, especialmente en Champions League.

Magia colombiana, siendo ojeada por el Bayern Múnich y otros gigantes europeos

En el pasado, otros dos colombianos jugaron en el FC Bayern: Adolfo "El Tren" Valencia (1993-1994) y James Rodríguez (cedido por el Real Madrid de 2017 a 2019). Es posible que otro gran talento, Martínez, se una a ellos en el futuro. Philipp Kessler

El talento colombiano vuelve a llamar la atención de Europa. Samuel Martínez, mediocampista ofensivo de 17 años y una de las grandes apariciones recientes del fútbol juvenil sudamericano, entró en el radar del Bayern Múnich, que ya habría iniciado contactos para seguir de cerca su situación y explorar un eventual fichaje en el futuro.

El jugador, perteneciente a Atlético Nacional, viene de destacarse con la Selección Colombia en el Campeonato Sudamericano Sub-17 disputado en Paraguay, torneo en el que fue una de las figuras del combinado nacional. Su rendimiento despertó el interés de varios clubes del continente europeo, pero es el gigante alemán uno de los que más fuerte parece apostar por su proyección.

¡Joya colombiana es comparada con Kaká! Bayern, Arsenal y Tottenham, interesados

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Desde Alemania, el periodista Philipp Kessler, asegura que dentro del entorno bávaro existe una valoración muy alta sobre las condiciones del volante, al punto de compararlo con el histórico Kaká: "El FC Bayern compara al joya colombiana Samuel Martínez con la leyenda brasileña Kaká. Además de los muniqueses, alrededor de la final en el Campeonato Sudamericano Sub-17, también se han sumado Tottenham y Arsenal en la lucha por el talento ofensivo".

Según la publicación TZ, además del Bayern, clubes de la Premier League como Arsenal y Tottenham también se habrían sumado a la carrera por el juvenil colombiano. Otros equipos ingleses como Liverpool y Chelsea lo tendrían referenciado, lo que confirma que el nombre del antioqueño ya circula entre varias secretarías técnicas de Europa.

Uno de los aspectos más valorados en Samuel Martínez es su madurez dentro del terreno de juego. A pesar de su corta edad, muestra serenidad bajo presión, inteligencia táctica y capacidad para marcar el ritmo de los partidos. En la semifinal del Sudamericano Sub-17 frente a Brasil aportó una asistencia en la victoria 3-0 de Colombia, consolidando su condición de figura.

Sin embargo, cualquier operación deberá esperar. La reglamentación FIFA impide que futbolistas extracomunitarios menores de edad sean transferidos y compitan en Europa, por lo que Martínez solo podría dar el salto internacional cuando cumpla los 18 años, la cual cumplirá en el 2027.