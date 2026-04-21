Último momento en Millonarios y alivio para sus hinchas: Radamel Falcao García no tendrá que ser operado tras la lesión sufrida recientemente, según reveló el periodista Alexei Rodríguez en el programa Despierta Win. La noticia reduce la preocupación inicial y abre la puerta a un regreso más rápido del delantero samario.

Falcao García sufrió un trauma facial en el juego contra América

El histórico atacante de la Selección Colombia de Mayores, sufrió un duro choque de cabezas con el defensa central Dany Rosero, en el partido América de Cali vs. Millonarios FC por la fecha 17 de la liga colombiana del primer semestre del año.

Tras el impacto, el exjugador del Porto de Portugal y River Plate de Argentina tuvo que ser reemplazado y trasladado a una clínica de la capital del departamento del Valle del Cauca.

“Millonarios FC informa que el jugador Radamel Falcao García sufrió un fuerte trauma facial en el partido contra el América de Cali. Inmediatamente fue trasladado a un centro médico para su atención inmediata”, señaló el club.

Última decisión con la lesión de Falcao: ya se conoce tiempo de incapacidad

“Lo que se pudo filtrar y averiguar es que no va a haber necesidad de cirugía para Radamel Falcao García. Se habla de una incapacidad de 20 días”, aseguró Rodríguez, entregando detalles sobre el parte médico del atacante.

La información representa un panorama favorable para el cuerpo técnico de Millonarios, que esperaba conocer la gravedad real de la lesión del ‘Tigre’ en plena recta decisiva del semestre.

Además, el periodista recordó un antecedente similar vivido por Falcao en el fútbol europeo. “Ya le había sucedido en la temporada 2020-2021 con Galatasaray de Turquía, en ese tiempo solo duró 15 días fuera de las canchas”, explicó.

Comunicado oficial de Millonarios tras la lesión de Falcao García

Millonarios FC informa que, después de ser valorado y de analizar el caso en Junta Médica de Especialistas en Cirugía Maxilofacial de la Fundación Santa Fe en Bogotá, se determinó que la lesión que presentó Radamel Falcao García no requiere manejo quirúrgico.

Por tal motivo se da inicio al proceso de cicatrización y rehabilitación específica de esta lesión.

Su incapacidad se determinará según evolución.