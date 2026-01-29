Ariel Holand, candidato para dirigir a Millonarios: trayectoria y experiencia

Son horas cruciales para el futuro deportivo de Millonarios, al afamado adagio popular cobra sentido en la interna de los embajadores: “A Rey muerto, rey puesto”. El anterior técnico sirvió como medida de choque ante el momento dramático que vive el equipo, la actualidad no es diferente, y los nombres que suenan para asumir el cargo empiezan a perfilarse en un técnico extranjero.

Mariano Olsen, periodista de Win Sports, deja tres nombres sobre la mesa, dando detalles de la actualidad de cada uno,

Gustavo Álvarez, quien sonaba fuertemente para llegar a la Selección de Perú, mantiene una buena relación con Ariel Michaloutsos, actual director deportivo del club. Rafael Dudamel aún no fue contactado.

El periodista deja encaminado a Ariel Holan, quien en las últimas horas reunió virtualmente a su cuerpo técnico para comunicarles que existía la opción de dirigir en el exterior, el DT no aclaró club, ni país.

Trayectoria y experiencia de Ariel Holan, candidato para dirigir a Millonarios

Ariel Holan no comenzó en una cancha de once, sino en el hockey sobre césped, disciplina en la que construyó una sólida reputación durante más de una década. Dirigió clubes históricos, potenció procesos formativos y alcanzó notoriedad internacional al conseguir la medalla de bronce con la selección femenina de Uruguay en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003.

En el fútbol, integró cuerpos técnicos de peso junto a Jorge Burruchaga, además de regresar a River Plate a Primera División en 2012. Holan tuvo su debut como entrenador principal en Defensa y Justicia.

Holan fue campeón con Independiente, Universidad Católica y Rosario Central

El salto llegó en Independiente, club con el que alcanzó la Copa Sudamericana en el año 2017, su carrera continuó con experiencias en Chile, Brasil, México y Ecuador, destacándose con Universidad Católica y el título de Liga con Rosario Central en 2025.

Lea también Gustavo Álvarez suena para Millonarios: experiencia del argentino

El entrenador Ariel Holan aparece como un técnico experimentado en el panorama continental, con un gran perfil y con una basta trayectoria podría integrarse a uno de los equipos más importantes del país.