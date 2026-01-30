Emerson Rivaldo, quien sonó para Cali y Santa Fe, ya tiene nuevo equipo

Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes, donde no solo los clubes colombianos invierten en nuevos futbolistas sino también equipos del continente europeo, justamente el lugar donde el colombiano Emerson Rivaldo Rodríguez es protagonista.

El extremo izquierdo de apenas 25 años, quien es conocido por su paso vistiendo la camiseta de Millonarios, está muy cerca de iniciar un nuevo reto en su carrera, recordando que Emerson ha militado en clubes como Inter Miami, Santos Laguna (México), Vasco da Gama y Ludogoretz de Bulgaria.

Lea también: Estos serán los rivales de los colombianos en el playoff de Champions League

En otras noticias: lo último sobre el futuro y la preparación de James Rodríguez previo al Mundial 2026

Emerson Rivaldo fue anunciado por su nuevo equipo para este 2026

El futbolista vallecaucano que en este mercado de fichajes sonó para llegar a Deportivo Cali y también a Independiente Santa Fe, ha preferido seguir en el fútbol del Viejo Continente y se ha ido a préstamo a otro club de Bulgaria.

Ludogoretz (dueño de los derechos deportivos del delantero colombiano hasta junio de 2027), cede a Emerson al Botev Plovdiv hasta junio de este año y con opción de compra, jugador que recordemos está tasado actualmente en 1.2 millones de euros según datos del portal Transfermarkt.

Lea también Santa Fe negocia con un lateral que fue pretendido por Nacional y Medellín

Santa Fe y Deportivo Cali buscaban a Emerson Rivaldo

La noticia no cae bien a Santa Fe, especialmente porque el delantero colombiano era el plan A que tenía Pablo Repetto para reforzar la zona ofensiva del equipo ‘cardenal’, ahora, estudiarán otras posibilidades porque el técnico charrúa tiene como prioridad sumar otro extremo a su plantilla.

Por otro lado, el técnico Alberto Gamero y las directivas del Deportivo Cali también estuvieron detrás de los pasos de Emerson Rivaldo Rodríguez, sin embargo, esa opción se fue enfriando y no se pudo concretar.

Cabe mencionar que el atacante vallecaucano viene de una temporada con un rendimiento discreto en el Ludogoretz, sumando 3 goles y 2 asistencias en 17 partidos disputados.