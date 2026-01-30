Estos serán los rivales de los colombianos en el playoff de Champions League

La UEFA Champions League 2025/26 entra en terreno decisivo. Con la fase de liga ya finalizada, quedaron definidos los ocho clasificados directos a octavos de final y los 16 equipos que deberán disputar los playoffs, la ronda previa que completará el cuadro de eliminatorias y como es costumbre, habrá amplia presencia colombiana.

En total, ocho futbolistas del país siguen en carrera en competiciones europeas. Dos de ellos evitaron el repechaje: Luis Díaz (Bayern Múnich) y Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa), cuyos equipos avanzaron directamente a octavos. El resto tendrá que pelear su lugar desde los playoffs.

Colombianos que jugarán playoffs

Seis jugadores nacionales disputarán esta ronda:

•Juan David Cabal (Juventus)

•Davinson Sánchez (Galatasaray)

•Yaser Asprilla (Galatasaray)

•Richard Ríos (Benfica)

•Camilo Durán (Qarabag)

•Kevin Medina (Qarabag)

Este viernes, en Nyon, la UEFA realizó el sorteo que definió los cruces. Y dejó duelos de alto voltaje.

Duelo colombiano y revancha para Ríos

El emparejamiento más llamativo será Galatasaray vs. Juventus, choque que enfrentará a compatriotas. Davinson Sánchez y Yaser Asprilla se medirán ante Juan David Cabal, garantizando presencia colombiana en octavos.

Pero el foco también estará en Richard Ríos. El mediocampista del Benfica se reencontrará con Real Madrid, el mismo rival al que ya enfrentó y venció en la fase de liga. Ahora, con la presión de una eliminatoria directa, el reto será mayor.

Por su parte, el Qarabag de Camilo Durán y Kevin Medina tendrá un cruce exigente frente al Newcastle, uno de los equipos más físicos de la Premier League.

Todos los cruces de playoffs

•Benfica (Richard Ríos) vs. Real Madrid

•Bodo/Glimt vs. Inter de Milán

•Qarabag (Durán y Medina) vs. Newcastle

•Mónaco vs. PSG

•Galatasaray (Davinson y Asprilla) vs. Juventus (Cabal y puede que Jhon Jader Durán)

•Club Brujas vs. Atlético de Madrid

•Borussia Dortmund vs. Atalanta

•Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

Fechas de los partidos

Los playoffs se jugarán en febrero:

•Ida: 17 y 18

•Vuelta: 24 y 25

Los equipos cabezas de serie cerrarán la eliminatoria como locales.

Con figuras consolidadas como Luis Díaz y Luis Javier Suárez ya instaladas en octavos, ahora la expectativa pasa por ver cuántos colombianos más logran superar el repechaje y mantienen viva la bandera tricolor en la competencia más importante de Europa.