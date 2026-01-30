Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Champions League

Estos serán los rivales de los colombianos en el playoff de Champions League

Se sorteó la pase de repechaje de la Champions en la que habrá varios colombianos presentes, a uno de ellos le tocó el rival más complicado.
Martin Ossa
UEFA Champions League
UEFA Champions League // X - @ChampionsLeague

La UEFA Champions League 2025/26 entra en terreno decisivo. Con la fase de liga ya finalizada, quedaron definidos los ocho clasificados directos a octavos de final y los 16 equipos que deberán disputar los playoffs, la ronda previa que completará el cuadro de eliminatorias y como es costumbre, habrá amplia presencia colombiana.

En total, ocho futbolistas del país siguen en carrera en competiciones europeas. Dos de ellos evitaron el repechaje: Luis Díaz (Bayern Múnich) y Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa), cuyos equipos avanzaron directamente a octavos. El resto tendrá que pelear su lugar desde los playoffs.

Mourinho escogió rival en Champions tras triunfo ante el Madrid

Lea también

Mourinho escogió rival en Champions tras triunfo ante el Madrid

Colombianos que jugarán playoffs

Seis jugadores nacionales disputarán esta ronda:

Juan David Cabal (Juventus)

Davinson Sánchez (Galatasaray)

Yaser Asprilla (Galatasaray)

Richard Ríos (Benfica)

Camilo Durán (Qarabag)

Kevin Medina (Qarabag)

Este viernes, en Nyon, la UEFA realizó el sorteo que definió los cruces. Y dejó duelos de alto voltaje.

Duelo colombiano y revancha para Ríos

El emparejamiento más llamativo será Galatasaray vs. Juventus, choque que enfrentará a compatriotas. Davinson Sánchez y Yaser Asprilla se medirán ante Juan David Cabal, garantizando presencia colombiana en octavos.

Pero el foco también estará en Richard Ríos. El mediocampista del Benfica se reencontrará con Real Madrid, el mismo rival al que ya enfrentó y venció en la fase de liga. Ahora, con la presión de una eliminatoria directa, el reto será mayor.

Por su parte, el Qarabag de Camilo Durán y Kevin Medina tendrá un cruce exigente frente al Newcastle, uno de los equipos más físicos de la Premier League.

Todos los cruces de playoffs

Benfica (Richard Ríos) vs. Real Madrid

•Bodo/Glimt vs. Inter de Milán

Qarabag (Durán y Medina) vs. Newcastle

•Mónaco vs. PSG

Galatasaray (Davinson y Asprilla) vs. Juventus (Cabal y puede que Jhon Jader Durán)

•Club Brujas vs. Atlético de Madrid

•Borussia Dortmund vs. Atalanta

•Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

Fechas de los partidos

Los playoffs se jugarán en febrero:

•Ida: 17 y 18

•Vuelta: 24 y 25

Champions League: definidos los cruces de dieciseisavos de final

Lea también

Champions League: definidos los cruces de dieciseisavos de final

Los equipos cabezas de serie cerrarán la eliminatoria como locales.

Con figuras consolidadas como Luis Díaz y Luis Javier Suárez ya instaladas en octavos, ahora la expectativa pasa por ver cuántos colombianos más logran superar el repechaje y mantienen viva la bandera tricolor en la competencia más importante de Europa.

En esta nota

Champions League Colombia Benfica Galatasaray Juventus