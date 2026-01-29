Santa Fe negocia con un lateral que fue pretendido por Nacional y Medellín

Independiente Santa Fe avanza en negociaciones por un lateral derecho pensando en la Liga BetPlay y la Copa Libertadores, y el nombre que aparece en el radar es el de Mateo Puerta, futbolista que actualmente pertenece a Águilas Doradas.

Según informó el periodista Carlos Alemán este jueves 29 de enero, Santa Fe ya habría iniciado contactos para evaluar la posibilidad de incorporar al defensor, quien no ha tenido minutos en el arranque del torneo, condición que permitiría su inscripción sin inconvenientes reglamentarios.

Puerta, de 28 años, aparece como una opción viable para los Leones ante la necesidad de fortalecer el sector derecho de la defensa, una zona en la que el cuerpo técnico busca competencia para Helibelton Palacios, habitual titular.

El lateral no es un nombre nuevo en el mercado. Atlético Nacional e Independiente Medellín lo tuvieron en su radar, e incluso el DIM adelantó gestiones recientes para conocer su situación contractual.

También hay que recordar que Mateo Puerta despertó el interés de otros clubes del fútbol colombiano, entre ellos Cúcuta Deportivo.

Durante la temporada 2025, Puerta perdió continuidad, un factor que incidió directamente en su salida del once habitual y que hoy abre la puerta a un cambio de aire en su carrera profesional.

Trayectoria de Mateo Puerta, jugador pretendido por Santa Fe

En cuanto a su trayectoria, el defensor ha vestido las camisetas de Cortuluá (hoy Internacional de Palmira), Deportivo Cali y Águilas Doradas, acumulando un recorrido amplio en la primera división del fútbol colombiano.

Estadísticas de Mateo Puerta

A nivel estadístico, Puerta suma 214 partidos oficiales, con ocho goles y nueve asistencias, además de 72 tarjetas amarillas y cinco expulsiones, cifras que reflejan su intensidad y aporte ofensivo desde el lateral.

Ahora, Independiente Santa Fe aparece como el club mejor posicionado para quedarse con sus servicios, en una negociación que podría cerrarse en los próximos días.