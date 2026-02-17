Emilio Aristizábal fue presentado oficialmente por su nuevo equipo

Emilio Aristizábal sigue dando de qué hablar en el presente mercado de fichajes y se convierte en otro de los futbolistas colombianos protagonistas en el exterior. Su destacada participación con la camiseta de la Selección Colombia Sub 20, de Fortaleza y Nacional, lo llevaron a vivir su primera experiencia internacional en la temporada 2026.

El delantero de 20 años inició la temporada 2026 con bastante incertidumbre, ya que finalizó su préstamo con Fortaleza y en Atlético Nacional ya no tendría cupo, por lo que se le estuvo buscando una nueva oportunidad deportiva y se le abrió la puerta en el fútbol canadiense para jugar con Toronto FC.

Lea también James tendría una nueva posición en Minnesota United: revelan plan para la MLS

Toronto FC hizo la presentación oficial de Emilio Aristizábal

Aristizábal debutó como futbolista profesional en el cuadro 'verdolaga', sumó tres títulos, pero fue hasta la temporada 2025 de la Liga BetPlay cuando comenzó con su racha goleadora vistiendo la camiseta de Fortaleza, en donde ya ha conseguido reportarse con 12 goles y dos asistencias que le permitieron entrar en el radar de equipos del exterior para concretarse en un futuro fichaje.

El préstamo de un año en el que estaba involucrado Aristizábal llegó a su fin, lo que trajo consigo su regreso al 'verde paisa', aunque tras una serie de nuevas medidas y limitaciones en cuanto a la inscripción de cierta cantidad de jugadores para la presente temporada, Emilio Aristizábal continuaría su carrera en otro club.

Lea también La Selección Colombia podría quedarse sin DT: Lorenzo es llamado por un club grande

Desde el principio del presente mercado de fichajes, se comenzó a especular que Emilio Aristizabal habría cautivado equipos internacionales y, posteriormente, a recibir ofertas para su traspaso, por lo que su estadía en Nacional se terminaría complicando.

Al goleador se le vinculó principalmente con el fútbol brasileño, pero la "estocada final" la habría dado Toronto FC. La escuadra canadiense hizo su presentación oficial y confirmó el tipo de contrato con el que contaría Aristizábal, el cual consta de un préstamo con opción de compra para la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS).

Así fue el paso de Emilio Aristizábal por Fortaleza

El delantero de 20 años se une al Toronto FC tras pasar la temporada 2025 cedido en el Fortaleza CEIF (Colombia, Primera División), donde registró 12 goles y dos asistencias en 36 partidos, consolidándose como uno de los jóvenes talentos más prometedores de Colombia. Debutó con el Fortaleza durante el Torneo Apertura contra el Envigado el 28 de enero de 2025. Además, El atacante anotó su primer gol como profesional contra Águilas Doradas el 17 de febrero de 2025.