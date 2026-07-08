Emotivo mensaje de Real Betis a Juan Camilo 'Cucho' Hernández tras la eliminación de Colombia

El paso de la Selección Colombia por el Mundial 2026 llegó a su fin tras la derrota frente a Suiza en la tanda de penaltis de los octavos de final, un desenlace que dejó a Juan Camilo 'Cucho' Hernández como uno de los protagonistas de la definición desde los doce pasos.

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El delantero ingresó al minuto 81 en reemplazo de Luis Javier Suárez y fue uno de los elegidos por Néstor Lorenzo para ejecutar en la serie. Sin embargo, su remate fue detenido por el arquero Gregor Kobel, en una tanda que terminó con triunfo suizo por 4-3.

Tras la eliminación, el Real Betis, club al que pertenece el atacante colombiano, publicó un mensaje de respaldo para el futbolista a través de sus redes sociales, destacando el esfuerzo realizado durante el torneo.

Mensaje de Real Betis al Cucho Hernández

"Se acaba el sueño mundialista para Cucho y Colombia. Orgullosos del camino y el trabajo realizado para llegar hasta aquí. Contigo siempre, Cucho", escribió el conjunto español, dejando claro su apoyo al delantero pese al difícil momento.

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El mensaje fue bien recibido por los aficionados, quienes también enviaron palabras de aliento al atacante, consciente de que asumir la responsabilidad de cobrar un penalti en una instancia definitiva siempre implica una gran presión.

En términos individuales, el balance de Hernández en la Copa del Mundo fue discreto. Nunca logró hacerse con un puesto como titular, aunque aportó una asistencia en el triunfo frente a Uzbekistán durante la fase de grupos y sumó minutos como alternativa en el ataque colombiano.

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La eliminación de Colombia se produjo después de un intenso empate sin goles en 120 minutos frente a Suiza. En la definición desde el punto penal, los europeos fueron más efectivos y aseguraron su clasificación a los cuartos de final.

¿Cuándo se juega Suiza vs Argentina?

Ahora, Suiza enfrentará a Argentina en la siguiente ronda del Mundial, en un compromiso programado para el sábado 11 de julio a las 8:00 p. m. (hora colombiana), mientras que Colombia deberá comenzar a preparar el próximo ciclo rumbo a las eliminatorias y los futuros retos internacionales.