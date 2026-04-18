El Coventry City F.C. confirmó este viernes su regreso a la máxima categoría del fútbol inglés tras empatar 1-1 frente al Blackburn Rovers F.C., resultado que le permitió asegurar el ascenso a la Premier League después de 25 años de ausencia. La jornada quedó marcada además por la emotiva celebración de Frank Lampard, quien consiguió una nueva hazaña en los banquillos.

Emotivo regreso a la Premier League: así fue la celebración de Frank Lampard

El conjunto dirigido por Lampard llegó a Ewood Park con la misión clara de sumar al menos un punto para sellar el ascenso automático desde el EFL Championship. Sin embargo, el camino no fue sencillo y debió remar contra la adversidad en un partido cargado de tensión.

El marcador se abrió al minuto 54, cuando Ryoya Morishita adelantó al Blackburn con un remate que terminó desviado y sorprendió al arquero visitante. Ese tanto silenció por algunos minutos a los cerca de 7.500 aficionados del Coventry desplazados al estadio, quienes veían peligrar la fiesta soñada.

Pero cuando el reloj avanzaba y los nervios crecían, apareció la reacción del líder. Al minuto 84, Bobby Thomas conectó de cabeza un preciso cobro de falta ejecutado por Victor Torp y desató la locura en la tribuna visitante. El empate valía oro y acercaba al club al ansiado regreso a la élite.

Lampard celebró con euforia su regreso a la Premier League

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Tras el pitazo final, la emoción se apoderó del escenario. Lampard celebró con euforia junto a sus jugadores y aficionados, en una imagen que recorrió Inglaterra. Lágrimas, abrazos y cánticos acompañaron una clasificación histórica para una institución que atravesó años difíciles e incluso cayó hasta la cuarta categoría en 2018.

El Coventry no solo celebra el ascenso, sino que también sueña con conquistar el título del Championship en las jornadas restantes. Ocho años después de tocar fondo, el club culmina una notable reconstrucción y vuelve al lugar donde supo competir durante más de tres décadas consecutivas.