Deportivo Pereira desmiente riesgo de liquidación y lanza duro comunicado

Deportivo Pereira emitió un contundente comunicado en respuesta a recientes versiones que advertían sobre una supuesta inminente liquidación de la institución. A través de un mensaje directo, el club rechazó lo que calificó como “titulares amarillistas” y publicaciones destinadas a generar pánico entre la afición y el entorno del equipo matecaña.

Pereira aseguró que actualmente no se encuentra en riesgo de liquidación

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En el pronunciamiento, la entidad aseguró que actualmente no se encuentra en riesgo de liquidación y explicó que su presencia en un proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades no significa una quiebra, sino un mecanismo legal orientado a ordenar sus deudas, proteger el patrimonio y garantizar la continuidad operativa del club.

Además, Pereira desmintió versiones sobre supuestas dificultades para alcanzar acuerdos con acreedores. Según el comunicado, el proceso avanza dentro de los términos establecidos y ya ha cumplido distintas etapas. Por ello, la institución cuestionó que se difundan afirmaciones sin sustento documental ni respaldo oficial por parte de las autoridades competentes.

Críticas para el medio Pereira En Vivo por difundir el titular: “Deportivo Pereira en riesgo de liquidación”

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Otro de los puntos que generó fuerte rechazo fue el uso de imágenes de jugadores en momentos sensibles para ilustrar noticias relacionadas con una presunta crisis financiera. Desde el club calificaron esa práctica como irresponsable y señalaron que no contribuye al debate serio sobre la situación institucional.

El mensaje también incluyó cuestionamientos hacia Acolfutpro, entidad encargada de velar por los derechos de los futbolistas. Pereira indicó que su labor debe centrarse en exigir pagos y denunciar incumplimientos con pruebas, y no en emitir alertas que, según el club, terminan afectando el valor de la institución, alejando patrocinadores y complicando negociaciones en marcha.

Igualmente, hubo críticas para el medio Pereira En Vivo por difundir el titular “Deportivo Pereira en riesgo de liquidación”, al considerar que se trató de una publicación sin contexto ni matices, enfocada en generar impacto mediático.

Deportivo Pereira exigió una rectificación pública con la misma visibilidad que tuvieron las publicaciones cuestionadas. Aunque reconoció que atraviesa dificultades, como varios equipos del fútbol colombiano, insistió en que las está enfrentando por las vías legales y rechazó que terceros intenten decretar su desaparición desde las redes sociales.