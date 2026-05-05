En el PSG le tienen miedo a Luis Díaz: "puede hacer de todo"

Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz, está listo para recibir este miércoles 6 de mayo a París Saint Germain en el partido de vuelta de la ronda semifinal en la UEFA Champions League.

El equipo alemán afrontará el compromiso con el objetivo de remontar un marcador adverso de 4-5, que se registró en el duelo de ida en París.

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Bayern intentará remontar y lograr la clasificación a la gran final respaldado en su tridente ofensivo que conforman el colombiano Luis Fernando Díaz, el británico Harry Kane y el francés Michael Olise.

Precisamente, Luis Díaz ha despertado gran preocupación en el París Saint Germain, ya que lo consideran como uno de los jugadores de mayor peligro del Bayern.

"Luis Diaz puede hacer de todo"

En rueda de prensa previa al partido, Warren Zaïre-Emery, uno de los habituales titulares de PSG, reconoció la importancia de Luis Díaz y el cuidado especial que debe tener para marcar al colombiano.

"Luis Díaz puede hacer de todo, pero los tres atacantes del Bayern son jugadores excepcionales. Es difícil defenderse de todos. En el partido de ida hicimos un buen trabajo defensivo, a pesar de los goles encajados. Cuando los rivales son tan fuertes, apenas puedes permitirte errores. Eso quedó demostrado en el partido de ida. Estaremos preparados para todos los atacantes", afirma Warren Zaïre-Emery.

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Bayern Múnich Vs PSG EN VIVO por La Fm y Deportes RCN

El partido entre Bayern Múnich contra París Saint Germain tendrá transmisión EN VIVO por LA FM. También se podrá seguir EN VIVO ONLINE por el canal de YouTube de Deportes RCN este miércoles 6 de mayo a partir de las 2:00 de la tarde.