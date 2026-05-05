La semifinal de la UEFA Champions League entre el Bayern Munich y el Paris Saint-Germain llega al Allianz Arena con una carga de expectativa pocas veces vista. El vibrante 5-4 de la ida dejó la eliminatoria completamente abierta y ahora el conjunto alemán se aferra a una de sus principales cartas ofensivas: Luis Díaz.

Luis Díaz, el arma del Bayern para remontar ante PSG en semifinales de Champions

Lea también Uzbekistán define su convocatoria: Fabio Cannavaro cita 30 jugadores pensando en Colombia

El extremo colombiano se perfila como una de las grandes armas del Bayern para intentar remontar la serie ante un PSG que, pese a la ventaja, dejó dudas defensivas. Su velocidad, capacidad de desborde y desequilibrio en el uno contra uno lo convierten en una pieza clave dentro del esquema de Vincent Kompany, especialmente en un partido donde los espacios pueden ser determinantes.

El equipo bávaro ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad de reacción, incluso en contextos adversos. Así lo reflejó el propio Uli Hoeness, quien destacó la mentalidad competitiva del grupo: “Nuestros muchachos han mostrado muchas veces que pueden volver a meterse en partidos que parecen liquidados… eso me da confianza”. Esa resiliencia será fundamental frente a un PSG que ha elevado su nivel competitivo bajo la conducción de Luis Enrique.

La serie contra el PSG está lejos de estar definida: Bayern confía en Luis Díaz

Lea también Jhon Córdoba analiza a los rivales del Mundial mientras espera la convocatoria de Colombia

Díaz, ubicado en la línea de mediapuntas junto a Jamal Musiala y Michael Olise, será el encargado de romper líneas y generar superioridad por las bandas. Su entendimiento con Harry Kane puede resultar decisivo en un duelo que promete goles y emociones hasta el final.

Del lado parisino, la baja de Achraf Hakimi obligará a reconfigurar la defensa, lo que podría abrir grietas que el Bayern intentará explotar. Con jugadores como Dembélé y Kvaratskhelia, el PSG mantiene un poder ofensivo notable, pero deberá encontrar equilibrio para no sufrir ante el empuje alemán.

La serie está lejos de estar definida. El Bayern confía en su fortaleza en casa y en figuras como Luis Díaz para cambiar la historia. En una noche que promete ser eléctrica, el colombiano aparece como uno de los nombres llamados a marcar la diferencia en la lucha por un lugar en la final europea.