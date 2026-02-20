En Junior desmienten el supuesto chisme de James Rodríguez

James Rodríguez vuelve a entrar en el "ojo del huracán" tras unas recientes declaraciones que se dieron desde Colombia con respecto al negocio que intentó llevar a cabo entre Junior de Barranquilla con el capitán de la Selección Colombia.

Recientemente el volante de 34 años fue confirmado como el nuevo fichaje de Minnesota United para disputar el primer semestre de la MLS. En medio de su presentación James habría dicho que lo que se vivió en el mercado de fichajes con la escuadra 'tiburón' se tergiversó e incluso que se exageró con el encuentro con Fuad Char, a lo cual respondió el gerente deportivo, Héctor Báez, de manera contundente con la otra "cara de la moneda".

No fue chisme: Fuad Char si negoció con James

En su debido momento, el volante colombiano, James Rodríguez, sonó fuertemente para convertirse en el fichaje estrella de Junior de Barranquilla. Tras su salida del fútbol de España jugando con Rayo Vallecano, el '10' viajo a Colombia mientras organizaba su futuro y Fuad Char, presidente de Junior de Barranquilla, se contactó con él para intentar negociar su fichaje.

Según se dio a conocer por parte del propio accionista mayoritario del 'tiburón', viajó hasta Medellín para negociar directamente con James, pero cuando llegó se encontró con una respuesta negativa por parte de él y su representante.

La novela con el volante de la 'tricolor' llegó a su fin tras confirmarse el fichaje a Minnesota United y en medio de su presentación aclaró un par de incógnitas como lo son el tema de su contrato, por qué eligió a Minnesota y para poner fin a su vinculación con el Fútbol Profesional Colombiano, en donde aprovechó para hablar sobre el chisme de la supuesta reunión con Char, la cual causó que desde Colombia también se reportara el gerente deportivo del club barranquillero para desmentirlo.

"No sé cómo se le puede denominar un chisme a que don Fuad haya ido con sus 2 nietos a ofrecerle una vinculación a James Rodríguez en su casa en Medellín".

¿Cuándo debutaría James con Minnesota United en la MLS?

El '10' arribó al club estadounidense en medio de la pretemporada, lo que todavía no le permite estar al 100% físicamente y acoplado con sus compañeros, por lo que se perdió el duelo inaugural ante Austin FC en el inicio de la MLS el sábado 21 de febrero. Sin embargo, todo parece indicar que podría llegar a estar en el primer partido en casa contra Cincinnati el sábado 28 de febrero.