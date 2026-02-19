En la Premier League destacan a colombiano ¿Presión para Lorenzo en Colombia?

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, está en una etapa definitiva de cara a la participación que tendrá el equipo nacional en la Copa del Mundo de 2026.

Lorenzo tiene la difícil misión de definir la pre lista de 35 hasta 55 futbolistas que deberá presentar la Federación Colombiana de Fútbol ante la FIFA con fecha límite el 11 de mayo.

Posteriormente, el entrenador de la Selección Colombia dará a conocer el 1 de junio la convocatoria final de 26 jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo.

Jugador brilla en la Premier League ¿Presión para Lorenzo?

A pocos días de los amistosos contra Croacia y Francia que se jugarán en marzo, se han dado a conocer un gran número de nombres de jugadores que podrían ser considerados por Néstor Lorenzo para ganarse un lugar en la lista definitiva que jugará la Copa del Mundo.

Sin embargo, desde la Premier League se ha destacado en las últimas semanas lo hecho por Yerson Mosquera con su equipo Wolverhampton Wanderers Football Club.

A pesar del mal momento de los 'Wolves', que están con el descenso casi que asegurado, Mosquera ha resaltado por su rendimiento individual.

En la temporada 2025/2026, el zaguero de 24 años ha jugado 18 partidos por Premier League y dos por Copa de la Liga para acumular un total de 1573 minutos.

Las constantes titularidades y presentaciones de Yerson Mosquera han recibido importantes elogios por parte de os aficionados de Wolverhampton y de los seguidores de la Premier League.

Ante este panorama, Mosquera se estaría ganando un importante lugar en las consideraciones de Néstor Lorenzo para ser parte de la Selección Colombia.

El zaguero ya ha sido convocado por Lorenzo para vestir la camiseta nacional. Su más reciente convocatoria para los amistosos contra Canadá (14 de octubre de 2025) y México (11 de octubre de 2025), pero no sumó minutos.

Por Eliminatoria, Mosquera jugó en los empates contra Uruguay y Ecuador y en las victorias sobre Paraguay y Argentina, en donde además anotó un gol.

