EN VIVO Alemania vs Curazao | Copa Mundial de la FIFA 2026

Llega el debut de un de las selecciones más fuertes y candidatas a ganar el trofeo del campeonato mundialista, Alemania, la cual iniciará este domingo su participación en el Mundial 2026 enfrentando a la debutante Curazao en el NRG Stadium de Houston.

Este compromiso correspondiente a la primera fecha del Grupo E representa un choque de contrastes entre una de las potencias históricas del fútbol mundial y una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo, por lo que será un duelo imperdible este domingo 14 de junio.

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Más allá del resultado, el partido marcará el comienzo de un nuevo sueño para ambas selecciones. Alemania quiere dar el primer paso hacia la conquista de una quinta estrella, mientras que Curazao buscará escribir una página inolvidable en el debut mundialista más importante de su historia.

Este encuentro se disputará el domingo 14 de junio a partir de las 12:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio del Canal de la FM en YouTube, DGO, DSPORTS y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 12:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 14:00

Bolivia y Venezuela: 13:00

Próximo partido del Grupo E

El partido entre las selecciones de Costa de Marfil y Ecuador se disputará el domingo 14 de junio de 2026 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, como parte de la primera jornada del Grupo E del Mundial 2026.

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Fixture de Alemania en el Mundial 2026