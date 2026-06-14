Colombia ya tiene arbitro definido para el debut frente a Uzbekistán en el Mundial

Con tres días de haber iniciado la Copa Mundial de la FIFA, la fiesta ha sido absoluta en los distintos estadios que han acogido ya 8 partidos, pero esta aún no termina, ya que todavía hace falta vivir uno de los encuentros más esperados.

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Colombia es justamente la protagonista de este encuentro esperado en donde se enfrentará ante la Selección de Uzbekistán en su regreso a un certamen mundialista tras ocho años y en el cual ya se habrían ultimado detalles para su desarrolló confirmando la terna arbitral que formará parte de él.

Terna arbitral de inglesa para el partido Colombia vs Uzbekistán

El partido entre Colombia y Uzbekistán programado para disputarse en el Estadio Ciudad de México, marcará el estreno de ambas selecciones en la Copa del Mundo, siendo esta una nueva oportunidad para la 'tricolor' de demostrar su crecimiento en el escenario internacional, mientras que Uzbekistán afrontará su primera participación mundialista tras una histórica clasificación.

La escuadra comandada por Néstor Lorenzo tiene planteado como objetivo comenzar con una victoria que le permita encaminar la clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, además de enfocarse en el rival asiático, el equipo cafetero deberá adaptarse también a los criterios arbitrales que estarán protagonizados por una terna inglesa.

Con todo listo en Ciudad de México para acoger el partido entre Colombia y Uzbekistán, FIFA ultima detalles para su estreno mundialista y confirmó los árbitros que formarán parte del encuentro, en donde Anthony Taylor se prepara para ser el hombre encargado de hacer cumplir el reglamento como juez central.

La presencia de una terna inglesa añade un ingrediente especial al compromiso. Inglaterra es una de las federaciones con mayor tradición arbitral del mundo y cuenta con varios representantes en el Mundial.

¿Cuándo será el partido de Colombia vs Uzbekistán en el Mundial?

La Selección Colombia debutará en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán el miércoles 17 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México (Azteca), en Ciudad de México. El encuentro está programado para las 9:00 p. m. hora de Colombia (8:00 p. m. hora local de Ciudad de México).

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Fixture de Colombia en el Mundial