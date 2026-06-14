Australia dio el golpe y derrotó con autoridad a Turquía

Australia protagonizó una de las primeras sorpresas del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Turquía este sábado 13 de junio, en un compromiso correspondiente a la primera fecha del grupo D que se disputó en territorio canadiense.

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En la previa, gran parte de los pronósticos señalaban a Turquía como favorita para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, el conjunto oceánico planteó un partido inteligente, ordenado y eficaz para comenzar con pie derecho su participación en la Copa del Mundo.

Resumen de Australia 2-0 Turquía

Durante los primeros minutos, Australia cedió la iniciativa y se replegó en su propio campo, esperando el momento adecuado para atacar. Turquía tuvo mayor posesión del balón, pero encontró dificultades para romper el bloque defensivo rival.

La estrategia australiana dio resultado a los 27 minutos. Tras una rápida acción ofensiva, Nestory Irankunda apareció con espacio y sacó un remate cruzado que se acomodó junto a la base del palo para abrir el marcador.

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El gol modificó el desarrollo del encuentro. Turquía se vio obligada a adelantar líneas y comenzó a asumir mayores riesgos en busca de la igualdad antes del descanso.

Patrick Beach, la figura de Australia

Los europeos generaron varias aproximaciones peligrosas y estuvieron muy cerca del empate. Sin embargo, se encontraron con una gran actuación del guardameta Patrick Beach, quien respondió cada vez que fue exigido.

La presión turca se mantuvo durante buena parte del segundo tiempo. Australia sufría defensivamente y parecía cada vez más cerca de recibir el empate, pero logró mantenerse firme gracias a la disciplina táctica de sus jugadores.

Cuando peor la pasaba, llegó la jugada que terminó definiendo el partido. En un contragolpe rápido, Connor Metcalfe encontró espacio fuera del área y sacó un potente remate de media distancia que terminó en el fondo de la red para el 2-0.

Ese segundo tanto golpeó anímicamente a Turquía, que ya no encontró respuestas para reaccionar. Australia administró la ventaja durante los minutos finales y aseguró una victoria que pocos anticipaban antes del inicio del torneo.

Próximos partidos de Australia y Turquía

Con este resultado, los australianos envían un mensaje importante en el grupo D y suman tres puntos valiosos en la lucha por la clasificación. Ambos seleccionados volverán a la acción el próximo 19 de junio: Australia enfrentará a Estados Unidos, mientras que Turquía buscará recuperarse cuando se mida con Paraguay.