EN VIVO América vs Santos Laguna | Jueves 9 de julio | Amistoso

América de Cali afronta este jueves 9 de julio un nuevo examen de preparación cuando visite a Santos Laguna en territorio mexicano. El compromiso se disputará en el estadio Corona desde las 8:00 p. m. (hora colombiana) y hace parte de la pretemporada de ambos equipos para el segundo semestre del año.

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El conjunto dirigido por David González continúa ajustando detalles de cara al inicio de las competencias oficiales, en las que buscará ser protagonista tanto en la Liga BetPlay como en la Copa BetPlay, luego de haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana en la fase de grupos.

Para este compromiso, América viajó a México con una delegación de 26 futbolistas. Entre los convocados sobresalen los recientes refuerzos Juan Pablo Montoya, Brayan Córdoba, Yani Quintero y Luis Quiñones, quienes podrían sumar sus primeros minutos con la camiseta escarlata.

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El amistoso también servirá para que el cuerpo técnico continúe evaluando variantes en la nómina y encuentre el mejor funcionamiento colectivo antes del arranque oficial del semestre, en el que el equipo espera volver a pelear por títulos.

Por su parte, Santos Laguna también utilizará este encuentro para medir el estado de su plantel durante la pretemporada. El equipo mexicano aprovechará la localía para continuar afinando aspectos futbolísticos antes del comienzo de la Liga MX.

¿Dónde ver América vs Santos Laguna EN VIVO?

El partido no contará con transmisión oficial de televisión o plataformas de streaming. Sin embargo, los aficionados podrán seguir el desarrollo del compromiso mediante el minuto a minuto que publicarán América de Cali y Santos Laguna en sus respectivas cuentas oficiales de X.

Horarios del partido:

Colombia: 20:00

México: 19:00

España: 02:00

Estados Unidos: 20:00 (DC y Miami) - 19:00 (Chicago) - 17:00 (Los Ángeles)

Argentina, Uruguay y Paraguay: 21:00

Una vez finalice el encuentro, también se conocerán las declaraciones del entrenador David González, quien entregará su balance sobre el rendimiento del equipo y las conclusiones que dejó este nuevo amistoso internacional antes del inicio de la competencia oficial.