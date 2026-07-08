Los equipos de la Liga BetPlay que tendrán técnico nuevo en el segundo semestre de 2026

Cada vez falta menos para que arranque la actividad oficial del Fútbol Profesional Colombiano, después del parón por la Copa del Mundo.

La competencia del balompié nacional se reanudará entre el 21 y 22 de julio con los partidos de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay.

En lo que tiene que ver con la Liga BetPlay, la primera fecha está programada para llevarse a cabo desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de julio.

Como es habitual, la reanudación del Fútbol Profesional Colombiano tendrá importante novedades, ya que algunos equipos estrenarán entrenador, mientras que otros le darán continuidad a sus procesos.

También se espera conocer los refuerzos que sumaron cada institución y las ideas de juego que se implementarán, después de la Copa del Mundo.

Los equipos de la Liga BetPlay que tendrán técnico nuevo

En la Liga BetPlay-II de 2026 se registrará la novedad que seis equipos contarán con nuevo director técnico, teniendo en cuenta los movimientos del mercado de fichajes y las decisiones de los directivos.

Uno de los cambios más destacados tiene como protagonistas a Atlético Nacional y a Lucas González.

El equipo 'verdolaga' sorprendió al anunciar a González como su nuevo entrenador, quien salió con asombro de Deportes Tolima.

Precisamente, Deportes Tolima se movió rápidamente en el mercado para fichar a Sebastián Oliveras, quien le dio fin a su proceso en Fortaleza FC.

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Otro de los grandes que estrenará director técnico es Deportivo Independiente Medellín, que anunció a Luis Amaranto Perea como su nuevo entrenador, después de terminar su ciclo como asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

Uno de los movimientos que genera mayor expectativa es de Águilas Doradas, que contará con el argentino Flavio Robatto como estratega, luego de haber liderado el proyecto de Bolívar de Bolivia en los últimos tres años.

Atlético Bucaramanga también estrenará director técnico al haber anunciado al uruguayo Pablo Peirano, quien reemplazó en el cargo a Leonel Álvarez.

Finalmente, Fortaleza Fc no ha anunciado a su nuevo director técnico, aunque se ha conocido que estaría muy cerca de llegar a un acuerdo para incorporar a Diego Arias, que dejó Atlético Nacional al final del primer semestre de 2026.

Así se verá la fecha 1 de la Liga BetPlay-II de 2026

Viernes 24 de julio

Llaneros FC vs. Deportivo Pereira – 6:10 PM – Bello Horizonte – WIN/WIN+ FÚTBOL/WIN PLAY

– 6:10 PM – Bello Horizonte – WIN/WIN+ FÚTBOL/WIN PLAY Deportivo Cali vs. Jaguares – 8:15 PM – Deportivo Cali – WIN/WIN+ FÚTBOL/WIN PLAY

Sábado 25 de julio

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional – 2:00 PM – La Independencia – WIN/WIN PLAY

– 2:00 PM – La Independencia – WIN/WIN PLAY Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto – 4:05 PM – Metropolitano de Itagüí – WIN+/WIN PLAY

– 4:05 PM – Metropolitano de Itagüí – WIN+/WIN PLAY Millonarios vs. Atlético Bucaramanga – 6:10 PM – El Campín – WIN+/WIN PLAY

– 6:10 PM – El Campín – WIN+/WIN PLAY Deportes Tolima vs. Junior FC – 8:15 PM – Manuel Murillo Toro – WIN/WIN+/WIN PLAY

Domingo 26 de julio