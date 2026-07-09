Confirmado: inesperado artista cantará en la final del Mundial junto a Shakira, Madonna y BTS

La FIFA confirmó este miércoles una nueva incorporación para el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026. El cantante canadiense Justin Bieber hará parte del show que se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

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El artista se unirá a un cartel de lujo encabezado por Shakira, Madonna y el grupo surcoreano BTS, en un espectáculo que marcará un hecho inédito en la historia de las finales de la Copa del Mundo.

Otros artistas que estarán en la final del Mundial

Además de estos artistas, el evento contará con la participación del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, el cantante nigeriano Burna Boy, el coro PS22 y la banda británica Coldplay, según informaron la FIFA y la organización Global Citizen.

El show tendrá una duración aproximada de 11 minutos y obligará a extender el entretiempo de la final, que superará los 15 minutos reglamentarios para dar cabida al espectáculo, una tradición habitual en el deporte estadounidense.

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Más allá del componente musical, el evento servirá para impulsar el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños de todo el mundo. Hasta el momento, el fondo ya ha superado los 50 millones de dólares recaudados.

"El Mundial de la FIFA une al mundo como nada más puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este 'show', aun más sabiendo que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para los niños", expresó Justin Bieber tras confirmarse su participación.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la importancia del proyecto. "No hay nada más importante que la educación. Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS para encabezar este espectáculo en apoyo del fondo educativo", afirmó.

La organización también confirmó que el espectáculo incluirá la presencia de personajes de Barrio Sésamo, entre ellos Kermit y Miss Piggy, con el propósito de reforzar el mensaje educativo que acompañará la final del Mundial 2026.

Con esta nómina de artistas, la final del próximo 19 de julio promete convertirse en uno de los eventos más ambiciosos en la historia de la Copa del Mundo, combinando fútbol, música y una campaña global para promover el acceso a la educación.