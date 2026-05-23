EN VIVO Amistoso Internacional: México vs Ghana - minuto a minuto y goles

A poco más de dos semanas para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial, las selecciones participantes se preparan para llegar en óptimas condiciones a la competencia, en especial las anfitrionas como la de México.

El equipo comandado por Javier Aguirre, al haber sido anfitrión del Mundial, no tuvo que disputar eliminatorias o fases previas, por lo que en los amistosos deberá dar el todo por el todo, tal como lo será en el compromiso contra Ghana que se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc el 22 de mayo.

México vs Ghana: cómo VER EN VIVO HOY Amistoso Internacional 22 de mayo

El partido amistoso entre México vs Ghana se disputará este viernes 22 de mayo a partir de las 21:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de TUDN, Canal 5, Azteca 7, VIX Premium, Azteca.com, LAVY Time, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 21:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 23:00

Bolivia y Venezuela: 22:00

¿Cuándo debuta México en el Mundial 2026?

México debutará en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio de 2026 frente a South Africa, en el partido inaugural de la Copa del Mundo que se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El encuentro abrirá oficialmente el Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá, y convertirá al Estadio Azteca en el primer escenario de la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas, tras hacerlo en 1970 y 1986.

Lea también Neymar prende las alarmas para el Mundial: lesión lo podría dejar afuera

Grupo de México y Ghana en el Mundial 2026

La selección de México quedó ubicada en el Grupo A del Mundial 2026 junto a:

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Por su parte, Ghana integra el Grupo L junto a: