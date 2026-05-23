Neymar prende las alarmas para el Mundial: lesión lo podría dejar afuera

Una de las razones que podían dejar a Neymar afuera del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México era el tema del físico del extremo brasileño. Carlo Ancelotti siempre afirmó que la única forma de tenerlo en cuenta era si estaba en un óptimo nivel y sumando regularidad en Santos.

Poco a poco, el extremo brasileño fue sumando minutos en cancha con goles y asistencias, además de completar los 90 reglamentarios en uno que otro compromiso por el Brasileirao y por la Copa Sudamericana. Esto fue determinante para que convenciera a Carlo Ancelotti en la lista oficial de convocados.

Las lesiones han sido el principal enemigo de Neymar y tras la convocatoria, Santos sabe del cuidado que debe tener para no poner en peligro al atacante. Sin embargo, en últimas horas se conoció un golpe que lo sacó del partido ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana y que ponía en alerta a la selección de cara al Mundial.

NEYMAR ESTARÍA EN DUDA PARA LOS AMISTOSOS PREVIOS AL MUNDIAL

Justo después de la oficialización de su convocatoria, uno de los médicos del Santos de Brasil, Rodrigo Zogaib afirmó que, “tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección”.

Nuevamente las lesiones se interponen en el camino de Neymar a menos de 20 días para que arranque el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Brasil tendría que tomar algunas decisiones con el ex Barcelona, Paris Saint-Germain y Al Hilal, teniendo en cuenta la cercanía de la concentración y de los amistosos.

Ante esta situación, desde ESPN Brasil indican que el tema de la lesión con Neymar es mucho más complicado y que estaría en duda para los partidos amistosos, “la inflamación es más delicada de lo previsto, lo cual pone en duda la presencia de Neymar para los amistosos ante Panamá y Egipto”.

En Brasil guardan esperanzas de que se recupere antes de los amistosos. De hecho, en Santos afirman que podría estar para el duelo ante Deportivo Cuenca por la última fecha de la Copa Sudamericana previo al amistoso del 31 de mayo y del 5 de junio.

Su estado físico podría dejar en dudas su participación, primero, en los dos amistosos contra Panamá y Egipto, dos selecciones que jugarán el Mundial también, segundo, para el Mundial, dado que hay una gran cercanía entre su recuperación y la Copa del Mundo.

LA VERDADERA RAZÓN DE LA CONVOCATORIA DE NEYMAR

Días después de lanzar la convocatoria, Carlo Ancelotti afirmó por qué citó a Neymar para disputar el Mundial, “la evaluación durante todo el año se centró únicamente en su condición física; Lo hablamos. Era un problema físico. En los últimos partidos, jugó de forma constante.

Es posible que pueda mejorar su condición física para el primer partido de la Copa del Mundo. Tiene esa oportunidad. Además, su experiencia en este tipo de competiciones y el cariño que tiene dentro del grupo ayuda a crear un mejor ambiente y apoya al equipo".

Además, agregó que la veteranía toma un papel importante, “hemos estado evaluando a Neymar todo el año y hemos visto que en las últimas semanas ha jugado de forma constante y ha mejorado su condición física. Creemos que es un jugador importante, y será un jugador importante en este Mundial. Tiene el mismo rol y responsabilidades que los otros 25 jugadores. Tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de estar en el banquillo, de salir—tendrá las mismas oportunidades que los demás. Es un jugador experimentado”.

¿NEYMAR SERÁ TITULAR EN EL MUNDIAL?

Posteriormente, ‘Carletto’ reveló que, “jugará si se lo merece. Tenemos sesiones de entrenamiento, y el campo de entrenamiento decide quién juega. Tengo una idea de cómo podría ser el once inicial ahora mismo, pero luego tengo que ver cómo entrenamos, cómo están preparados los jugadores y si están preparados física y mentalmente para empezar. Neymar tiene, repito, el mismo papel que los otros jugadores”.

Está el otro escenario en el que podría ser suplente y esperar a las decisiones de Carlo Ancelotti para ingresar al campo de juego, ¿será un revulsivo durante el Mundial? “estamos seguros de que elegimos a Neymar no porque sea un buen suplente, sino porque puede aportar sus cualidades al equipo. Ya sea que juegue un minuto, cinco minutos, no juegue nada, juegue noventa minutos o lance el penalti”.