EN VIVO Argentina vs Argelia | Copa Mundial de la FIFA 2026

Inicia un nuevo reto de la Selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Argelia en un partido que genera gran expectativa entre los aficionados en busca de defender el título que sumaron en la edición 2022.

El encuentro marcará un paso importante para ambos equipos en sus aspiraciones dentro del torneo y pondrá frente a frente a una de las grandes potencias del fútbol mundial contra una selección africana que busca dar la sorpresa.

Argentina vs Argelia: cómo VER EN VIVO HOY 16 de junio el Mundial

La vigente campeona del mundo llega a este compromiso con la responsabilidad de confirmar su condición de favorita. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni ha mantenido una base sólida en los últimos años, combinando experiencia y juventud en una plantilla como Lionel Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister aportan calidad, liderazgo y experiencia.

Este encuentro se disputará el martes 16 de junio a partir de las 20:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio del Canal RCN y su señal en YouTube y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 20:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:00

Bolivia y Venezuela: 21:00

Fixture de Argentina en el Mundial

16 de junio de 2026: Argentina vs. Argelia

22 de junio de 2026: Argentina vs. Austria

27 de junio de 2026: Jordania vs. Argentina

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Próximo partido de Argentina en el Mundial

La selección de Argentina enfrentará a Austria el próximo 22 de junio de 2026 en el marco de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) de Arlington, Texas, y será un compromiso fundamental para las aspiraciones de la Albiceleste en la fase de grupos.