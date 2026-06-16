Lorenzo y su mensaje para Colombia: “Que se maten por la camiseta”

La espera llegó a su final para que arranque el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México para la Selección Colombia. Néstor Lorenzo debutará como entrenador en posesión y espera hacerlo con un triunfo frente a Uzbekistán para no tener ninguna duda en la clasificación para los dieciseisavos de final.

Uzbekistán es una selección que nunca ha enfrentado Colombia y por la zaga defensiva fuerte y por la pelota parada que es la fortaleza del seleccionado uzbeko, Néstor Lorenzo tendrá que armar un equipo sólido en cada posición. Un sector ofensivo físico que pueda romper una defensa y reforzar la parte de atrás para evitar los balones que puedan llover al área.

Por esta razón, puede ser un partido complicado para iniciar el Mundial de 2026. Pese a que los asiáticos nunca han jugado un Mundial quieren complicar bastante a la ofensiva colombiana en este primer encuentro en la historia. Néstor Lorenzo tiene claro el mensaje y lo que quiere ver en cancha con el aliento a cada uno de sus jugadores y aficionados.

EL MENSAJE DE ALIENTO DE NÉSTOR LORENZO A SUS JUGADORES

Este martes 16 de junio, un día antes del partido de Colombia en el Mundial, Néstor Lorenzo fue protagonista en la rueda de prensa previa. El entrenador argentino dio un mensaje claro para sus dirigidos, “el mensaje es el de siempre. Que disfruten, que agradezcan y que se maten por la camiseta de Colombia. Gracias a Dios volvemos a una cita mundialista después de ocho años y queremos hacer las cosas bien. Ese es el mensaje continuo”.

Sin duda alguna, ese es el mensaje que le envía a sus dirigidos. No obstante, la hinchada ha estado muy cercana al seleccionado cafetero. Sobre esta relación, Néstor Lorenzo afirmó que, “creo que se da de manera natural porque los muchachos han dado todo en la cancha, juegan con el corazón y eso la gente lo interpreta, le llega. La prensa tiene que estar acompañándonos siempre, a veces se le da poca información, pero no es apropósito. Tenemos que estar unidos en este momento que Colombia va a jugar un reto importante”.

Además, dejó claro que el grupo está enfocado y piensa únicamente en lo que será este reto mundialista y el debut, “hay conceptos que trabajamos siempre y lo cumplen a rajatabla. Son nada menos que la entrega absoluta, es decir, todo. Saben que la camiseta de Colombia es lo más importante (...) el mensaje es siempre el mismo, no se puede ir por menos y no se puede dar menos que todo para la selección”.

EL MENSAJE PARA LOS HINCHAS QUE ESTÁN EN EL MUNDIAL

Aparte de los mensajes para el grupo, Néstor Lorenzo también dedicó unas palabras a los hinchas que se han acercado a las sedes de concentración, a los hoteles en México y en Estados Unidos. Seguramente, los estadios estarán acompañados de una ola de camisetas amarillas.

Néstor Lorenzo no tuvo más palabras que, “gracias, gracias, gracias, gracias. Hay que agradecerles porque nos dan mucho cariño y esa ilusión que tienen, la tenemos nosotros también. Que sepan eso”.

65,000 colombianos podrían estar en el debut ante Uzbekistán. Sobre ese acompañamiento, sentenció que, “al poco tiempo que tomamos la selección, a donde vayamos es una marea amarilla que nos persigue y nos alienta. Eso lo generaron los jugadores y ojalá les podamos devolver muchas alegrías de las emociones que nos causan esos encuentros con la gente a donde quiera que vayamos”.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.