Néstor Lorenzo reveló cómo llega James Rodríguez al debut de Colombia en el Mundial

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial para la Selección Colombia, la cual llega como una de las principales protagonistas tras ocho años de ausencia.

El anhelado debut llegará el miércoles 17 de junio cuando la 'tricolor' se enfrente a Uzbekistán en el Estadio Azteca, escenario deportivo que ha visto a grandes figuras como Maradona, Pelé y ahora le abriría las puertas a James Rodríguez, el 10 de Colombia de quien habló justamente Néstor Lorenzo y dio un parte bastante alentador sobre su estado físico y demás.

James Rodríguez llega en óptimas condiciones para el debut del Mundial

Finalmente está a apunto de darse el pitazo inicial en el Estadio Azteca para ver el regreso de la Selección Colombia a una Copa Mundial y las expectativas están más altas que nunca, en especial después de la rueda de prensa que protagonizó Néstor Lorenzo previo al duelo.

El estratega argentino se tomó los micrófonos antes del partido entre Colombia vs Uzbekistán y dio a conocer un balance general de cómo se encuentra el equipo anímicamente y físicamente.

La 'tricolor' llega con un plantel lleno de grandes estrellas, pero en donde una de las que más brilla es James Rodríguez, el '10' y capitán del equipo que llegó causando un par de preocupaciones con respecto a su estado físico y nivel de juego.

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Sin embargo, Lorenzo dio a conocer que tras un exhaustivo trabajo desde la convocatoria de la prelista lo deja con buenas sensaciones con respecto a su estado físico y calidad.

"James llega bien, ha ido creciendo en la parte del rendimiento físico, por supuesto su talento y condiciones también lo hacen un jugador que a veces sin correr tanto como otros puede definir cosas y le da claridad al juego en ocasiones importantes. Jugar al fútbol no es solo correr y eso lo confundimos a veces con la intensidad".

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN 17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.

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Néstor Lorenzo también se quejó por el "Cooling Break"

El estratega argentino también fue consultado por un tema que le está dando la vuelta a todo el mundo y es el del reconocido "tiempo de hidratación", el cual en ocasiones se ha robado el protagonismo porque se da en los momentos más innecesarios y tarda más de lo esperado.

Lorenzo confirmó que en ciertos casos es necesario, tal como ocurrió en medio de la Copa América, pero lamentablemente en esta competencia se estaría usando para otros fines fuera de los deportivos, lo cual no le agrada del todo.

"Cuando las temperaturas suben de 30 o 35 grados como pasó en Copa América una pausa es correcta y buena para que el jugador se rehidrate, pero cuando se hacen de 3, 4 o 5 minutos pierde la esencia y pasa a otro tema. Antes mostraban al entrenador hablando con los jugadores y ahora muestran es comerciales, lo que me hace entender que lo hacen con otro sentido".