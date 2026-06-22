EN VIVO Argentina vs Austria | Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Argentina tendrá este sábado una nueva salida en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Austria por la segunda fecha del grupo J. El compromiso se disputará en el AT&T Stadium de Arlington y podría dejar a la Albiceleste clasificada anticipadamente a los dieciseisavos de final.

Siga EN VIVO Argentina vs Austria

Canal RCN transmite Argentina vs Austria

El encuentro está programado para las 12:00 del mediodía (hora de Colombia) y contará con transmisión por la señal principal de Canal RCN, su canal oficial de YouTube y La FM. Además, todas las incidencias y el minuto a minuto estarán disponibles en DeportesRCN.com.

Argentina llega motivada tras su victoria en el debut frente a Argelia, resultado que le permitió comenzar con pie derecho la defensa del título mundial obtenido en Catar 2022. Ahora, un nuevo triunfo la dejaría muy cerca de asegurar el primer lugar de la zona.

Lea también Messi no la pasa bien en el Mundial: preocupante declaración antes de Austria

Uno de los focos de atención estará sobre Lionel Messi. El capitán argentino comparte actualmente con Miroslav Klose el récord de máximo goleador histórico de los mundiales y también el de jugador con más victorias en la competición. Un gol o un triunfo le permitirían quedar en solitario en esos registros.

En cuanto al equipo, Lionel Scaloni mantiene algunas dudas en el frente de ataque. Julián Álvarez y Lautaro Martínez aparecen como las principales alternativas para acompañar a Messi, mientras que Nicolás González también podría tener opciones de ingresar al once titular.

Austria, por su parte, llega fortalecida luego de imponerse 3-1 a Jordania en la primera jornada. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick mostró una propuesta intensa, basada en la presión alta y la recuperación rápida del balón, características que intentará repetir ante los sudamericanos.

Con tres puntos cada uno, argentinos y austríacos disputarán un partido que puede resultar determinante para el futuro del grupo J. Argentina buscará acercarse a los dieciseisavos de final, mientras que Austria intentará dar un golpe de autoridad frente a uno de los principales favoritos al título mundial.