Messi no la pasa bien en el Mundial: preocupante declaración antes de Austria

Inició la segunda fecha de la Copa Mundial 2020 y junto con ello llega también un nuevo reto para la vigente campeona del mundo que inició con pie derecho el certamen goleando a Argelia, la Selección de Argentina, la cual fue testigo de un autentico partidazo de Lionel Messi, quien fue el protagonista de la noche al anotar los tres goles de la victoria.

Sin embargo, el presente del capitán no sería del todo bueno, ya que después del anhelado debut dejó unas preocupantes declaraciones con respecto a su presente deportivo, en donde reconoció que no ha pasado unos días fáciles, pero que este pequeño resurgir le fue de gran ayuda.

Messi no se guardó nada antes de enfrentar a Austria

Lionel Messi volvió a robarse las miradas de una nueva edición de la Copa del Mundo. El capitán de la selección de Argentina lideró a la Albiceleste en su estreno mundialista y, tras el encuentro, dejó unas declaraciones que sorprendieron a muchos aficionados al revelar que llegó al debut después de atravesar momentos complicados en los días previos.

“Pasé unos días difíciles, complicados”, confesó Messi ante los medios de comunicación después del partido. Sus palabras encendieron las alarmas entre los seguidores argentinos, que temieron por el estado físico y anímico del campeón del mundo.

Sin embargo, el rosarino aseguró que logró recuperarse a tiempo para estar presente en el estreno de su selección y aportar toda su experiencia en un torneo que podría ser el último Mundial de su extraordinaria carrera.

A sus casi 39 años, Messi también aprovechó para agradecer a todos aquellos que formaron parte de su proceso de recuperación y de trabajo para llegar de la mejor manera a esta nueva cita orbital: "agradecido a toda la delegación, a mis compañeros porque estuvieron como siempre al lado mío".

¿Cuándo es el partido entre Argentina vs Austria en el Mundial?

El partido entre Argentina y Austria por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026 se jugará hoy, lunes 22 de junio de 2026, a la 1:00 p. m. EDT.

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Tabla de posiciones del grupo de Argentina en el Mundial

POS SELECCIÓN PTS

1. Argentina 3

2. Austria 3

3. Jordania 0

4. Argelia 0