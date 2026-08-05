EN VIVO Arsenal vs Real Betis: Amistoso internacional

Arsenal y Real Betis afrontarán un nuevo compromiso de pretemporada con el objetivo de continuar su preparación para el inicio de la campaña 2026-2027. El encuentro servirá para que ambos entrenadores sigan evaluando el estado de sus plantillas, prueben variantes tácticas y otorguen minutos a futbolistas que buscan consolidarse antes del comienzo de las competencias oficiales.

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El conjunto inglés llega a este compromiso después de haber quedado campeón de la edición 2025/26 de la Premier League. El técnico Mikel Arteta continúa utilizando estos amistosos para encontrar el equilibrio del equipo y definir la base del once titular que afrontará la Premier League y la Liga de Campeones.

Por su parte Betis continúa ajustando detalles antes de su estreno en LaLiga y en las competiciones europeas, por lo que el duelo ante un rival de la exigencia del Arsenal representa una oportunidad para medir el nivel competitivo del plantel.

Arsenal vs Betis: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 5 de agosto

El partido de vuelta entre Arsenal vs Betis se disputará este miércoles 5 de agosto a partir de las 13:30 (hora Colombia). El duelo se podrá ver a través de a través del canal oficial Betis TV y su canal oficial de YouTube, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 13:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 15:30

Bolivia y Venezuela: 14:30

Estados Unidos: 14:30(D.C. y Florida)

México: 12:30

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Próximo partido de Arsenal

El siguiente reto del conjunto inglés será frente a Borussia Dortmund por la final de la Copa Emirates el cual se llevará a cabo el domingo 9 de agosto sobre las 8:00 hora Colombia.