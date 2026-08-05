Rosario Central recibió oferta por Jáminton Campaz: respuesta oficial genera polémica

Después de la participación de Jáminton Campaz con la Selección Colombia en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el extremo colombiano regresó a la dinámica con Rosario Central. Aunque fue titular y dejó buenas sensaciones en la victoria del ‘Canalla’ contra River Plate, todo parece indicar que ese habría sido su último partido en Argentina.

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Jáminton Campaz estaría mentalizado en dejar Rosario y buscar nuevos aires para su futuro. El colombiano de 26 años aparece en el radar del Club América de México y Campaz estaría dispuesto a oír propuestas para salir de Argentina. De hecho, en medios argentinos afirman que se plantó y que no estaría entrenando.

La idea del oriundo de Tumaco, Nariño es buscar la salida con destino al América de México. No entrenó en la última sesión con Rosario Central y espera que lo declaren como transferible en este mercado de fichajes. A la espera de definir su futuro, ya llegó la primera propuesta formal por parte del equipo mexicano.

ROSARIO CENTRAL RECHAZÓ LA PRIMERA OFERTA DEL AMÉRICA

Hace unos días salió a la luz ese interés por parte del América de México que está buscando a Jáminton Campaz. Rosario Central no lo quiere dejar salir y espera una oferta atractiva para soltarlo, pese a que la intención del colombiano es cambiar de aires y le atrae bastante esa propuesta azulcrema.

Se esperaba una oferta superior a los 5,5 millones de euros, es decir, poco más de 6 millones de dólares. No obstante, Rosario Central no está dispuesto a dejarlo salir, al menos que llegue una propuesta atractiva para sacar un incentivo económico grande.

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De acuerdo con la información de Germán García Grova, la primera oferta que llegó fue de 6 millones de dólares, pero la respuesta de Rosario Central no fue para nada positiva para las aspiraciones del América de México. Los rosarinos la consideraron insuficiente y esto desató la polémica por la decisión que tomó el jugador colombiano.

Rosario Central espera una nueva oferta para sentarse a negociar, dado que ya parece inevitable mantener a Jáminton Campaz en el equipo para seguir afrontando la Liga de Argentina.

SE ROMPIÓ TODO ENTRE JÁMINTON CAMPAZ Y ROSARIO CENTRAL

Ante el primer rechazo por parte de Rosario Central a la oferta del América de México, Jáminton Campaz tomó una contundente decisión con su futuro y con la actualidad que tiene en el cuadro rosarino. El extremo se rebeló contra el equipo argentino y empieza a romperse la relación entre ambas partes.

La información de Germán García Grova indica que Jáminton Campaz se plantó ante este rechazo por parte de Rosario Central y no entrenó en la sesión del miércoles y pidió ser transferido en caso de que llegue una nueva oferta para el colombiano.

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Después de la victoria por parte de Rosario Central ante River Plate, el extremo nariñense subió una publicación celebrando la victoria. Ángel Di María, uno de los grandes amigos de la plantilla de Jáminton Campaz recordó las palabras de Gerard Piqué cuando escribió “Se queda”, junto con una foto con Neymar y a la semana, el brasileño se marchó del Barcelona al PSG.

El intento del mismo Ángel Di María para que Jáminton Campaz se mantenga dentro de la institución parece innecesario, pues, emulando a Piqué, el argentino escribió el mismo mensaje y días después, Campaz pidió ser transferido. América de México sigue en la pelea por quedarse con los servicios del ex Deportes Tolima.