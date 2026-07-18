EN VIVO Atlético Nacional vs Deportivo Táchira | Partido amistoso

Atlético Nacional y Deportivo Táchira se enfrentan hoy, viernes 17 de julio, en un amistoso con propósito social en el estadio Atanasio Girardot. El partido comienza a las 7:00 pm y tendrá como objetivo recaudar fondos para las víctimas del terremoto en Venezuela.

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La transmisión estará a cargo de los canales oficiales del Atlético Nacional, que ofrecerán la cobertura del compromiso en sus plataformas. Se espera una buena asistencia de público en el Atanasio por el carácter benéfico del partido.

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El compromiso fue impulsado por Atlético Nacional como una iniciativa solidaria para apoyar a las familias afectadas por la tragedia natural. Los recursos obtenidos serán destinados a esa causa humanitaria.

El encuentro también servirá como preparación para el segundo semestre de 2026, en el que Nacional afrontará la Liga BetPlay y la Copa BetPlay. El conjunto verdolaga debutará en la liga el sábado 25 de julio, cuando visite a Boyacá Chicó en Tunja.

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Con este duelo, Nacional cierra su preparación con un partido que mezcla fútbol y solidaridad. La cita frente al cuadro venezolano se vivirá como una jornada especial dentro y fuera de la cancha.