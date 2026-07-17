Nacional confirmó inesperada baja vs Táchira: Lucas entregó primera convocatoria

A Nacional le quedan cuatro días para regresar a la actividad oficial del Fútbol Profesional Colombiano enfrentando a Tigres en la ida de la Copa BetPlay, mientras que el sábado 25 de julio, debutará en la Liga contra Boyacá Chicó. Sin duda alguna, las ausencias y los reportes médicos empiezan a llamar la atención cuando los tiempos son tan cortos.

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Previo a este arranque de las competencias colombianas, Lucas González tendrá su estreno como entrenador de Nacional en un partido amistosos benéfico contra el Deportivo Táchira después de los terremotos en Caracas y en La Guaira. Los venezolanos, dirigidos por Álvaro Recoba ya están en Medellín para este duelo.

Sobre las 7 de la noche de este viernes 17 de julio arrancarán las emociones en el Atanasio Girardot. Será también el regreso de Franco Armani y el arranque de los fichajes que llegaron tras terminar los préstamos. Estos son Kevin Parra, Luis Marquínez y Yeicar Perlaza, procedentes de Internacional de Bogotá, Tolima y Santa Fe.

LA BAJA QUE PRESENTA NACIONAL CONTRA TÁCHIRA

El mismo día del partido contra el Táchira en el Atanasio Girardot, Nacional reveló la convocatoria con las caras nuevas y con una ausencia clara que puede empezar a complicar el final de la pretemporada y el arranque del segundo semestre de la Liga BetPlay.

Se trata nada más ni nada menos que de Andrés Felipe Román, que, afortunadamente, no tendría complicaciones para el comienzo de los torneos oficiales en este segundo tramo del año 2026. De acuerdo con la información de Atlético Nacional, el lateral derecho bogotano tiene un virus que lo ha afectado en los últimos días y no se alcanzó a recuperar para el partido amistoso.

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Nacional confirmó que Andrés Román tiene una faringoamigdalitis bacteriana. Aunque el jugador ya está retornando a los entrenamientos con la institución antioqueña, se espera que su regreso a las canchas sea determinado por la evolución del virus.

Andrés Felipe Román es la única baja para este duelo de Nacional vs Deportivo Táchira. Los tiempos son cortos, pero todo parece indicar que no habría problema para que el lateral derecho vuelva a la actividad para el partido ante Tigres en la Copa o para Boyacá Chicó en la Liga BetPlay.

LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LUCAS GONZÁLEZ COMO ENTRENADOR DE NACIONAL

Para este duelo, Lucas González no dejará a ninguno de los referentes por fuera. Aunque es un partido amistoso y benéfico, Edwin Cardona, Franco Armani, Juan Manuel Rengifo, Jorman Campuzano, Alfredo Morelos, entre otras figuras podrán ser de la partida dependiendo de lo que decida Lucas.

Además, tendrá a Eduard Bello como una de las posibilidades, ya sea como titular o suplente. A lo largo de la semana, se ha hablado de la opción de un préstamo del venezolano al Deportivo Cali. Su presencia en este partido contra Táchira podría despejar esas dudas.

Los fichajes como Franco Armani, Luis Marquínez, Kevin Parra y Yeicar Perlaza también hacen parte de la convocatoria y podrían sumar sus primeros minutos. Los cuatro jugadores ya conocen a la perfección a Nacional y esto hace todo mucho más fácil. Así las cosas, estos son los convocados:

Porteros

Franco Armani

Luis Marquínez

Defensas

César Haydar

Néider Parra

Simón García

Milton Casco

William Tesillo

Volantes

Yeicar Perlaza

Samuel Velásquez

Jorman Campuzano

Juan Manuel Zapata

Matheus Uribe

Andrés Felipe Marín

Elkin Rivero

Juan Manuel Rengifo

Edwin Cardona

Kevin Parra

Delanteros

Marlos Moreno

Andrés Sarmiento

Nicolás Rodríguez

Eduard Bello

Cristian Arango

Alfredo Morelos