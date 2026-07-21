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EN VIVO Atlético Nacional vs Tigres | minuto a minuto y goles | Copa BetPlay 2026

Siga las emociones del partido que se disputa en el estadio Cincuentenario.
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EN VIVO Atlético Nacional vs Tigres | Copa BetPlay 2026
EN VIVO Atlético Nacional vs Tigres // Pixabay y Pes Logos
Copa Betplay 2026
Fase 1B - ida
At. Nacional A. Nacional
Programado
Tigres Tigres
Estadísticas del partido

Atlético Nacional inicia este martes 21 de julio su camino en la Copa BetPlay 2026, cuando reciba a Tigres por la fase 1B del certamen. El compromiso se disputará en el estadio Cincuentenario de Medellín, escenario que reemplaza al Atanasio Girardot mientras este continúa en proceso de remodelación.

El encuentro se jugará a puerta cerrada. El conjunto verdolaga deberá cumplir una sanción impuesta por los desmanes registrados durante la final de la edición anterior de la Copa BetPlay, por lo que no contará con el acompañamiento de su hinchada en las tribunas.

Este compromiso también marcará el debut oficial de Lucas González como director técnico de Atlético Nacional. El entrenador afronta su primer reto competitivo al frente del equipo antioqueño, que buscará tomar ventaja en la serie antes del compromiso de vuelta, programado para dentro de una semana.

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Atlético Nacional vs Tigres - horario y canales de TV

El encuentro está programado para las 4:00 p. m. de Colombia. En Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 6:00 p. m., en España a las 11:00 p. m., mientras que en Estados Unidos será a las 5:00 p. m. (Washington y Miami), 4:00 p. m. (Chicago) y 2:00 p. m. (Los Ángeles).

La transmisión del compromiso estará disponible a través de Win Sports + y Win Play.

Además, DeportesRCN.com llevará las emociones del partido a disputarse en Medellín.

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