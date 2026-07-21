David Ospina fue presentado en su nuevo equipo

David Ospina ya tiene equipo para continuar su carrera profesional. El guardameta antioqueño fue presentado el pasado lunes 20 de julio como nuevo jugador del Atlante de la Liga MX, club al que llega tras finalizar su etapa en Atlético Nacional y después de integrar la convocatoria de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

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La escuadra mexicana preparó una campaña de expectativa durante varias horas y, en la tarde-noche, oficializó la incorporación del colombiano a través de sus canales oficiales. Además, varios aficionados se acercaron para darle la bienvenida y acompañar su llegada al que será su nuevo hogar deportivo.

Mensaje de bienvenida de Atlante a David Ospina

"Le damos la bienvenida al equipo del pueblo a David Ospina. Es momento de defender a los históricos Potros de Hierro del Atlante", publicó el club mexicano en sus redes sociales al confirmar el fichaje del experimentado arquero.

Ospina aterriza en el fútbol mexicano luego de haber sido uno de los 26 convocados por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo 2026, certamen en el que desempeñó el rol de tercer arquero de la Selección Colombia. El antioqueño sumó así su tercera presencia en una cita orbital, tras las disputadas en Brasil 2014 y Rusia 2018.

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Trayectoria de David Ospina

A sus 37 años, el portero afrontará la sexta experiencia de su carrera profesional. Antes defendió las camisetas de Atlético Nacional, Niza, Arsenal, Napoli y Al Nassr, consolidándose como uno de los futbolistas colombianos con mayor recorrido internacional.

Además de su trayectoria en clubes, Ospina ostenta un lugar privilegiado en la historia de la Tricolor. Es el futbolista con más partidos disputados con la Selección Colombia, ha participado en cuatro procesos eliminatorios mundialistas y también ha sido convocado en seis ediciones de la Copa América.

En su palmarés aparecen dos títulos de Liga con Atlético Nacional, dos Superligas de Colombia, una Supercopa colombiana, una Copa Italia con Napoli y cinco trofeos con Arsenal, entre ellos dos FA Cup y tres Community Shield, logros que respaldan la experiencia con la que llega al fútbol mexicano.

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El técnico de David Ospina en Atlante

Ahora, el arquero colombiano buscará adueñarse de la titularidad en un Atlante dirigido por Miguel 'Piojo' Herrera, exseleccionador de México en Brasil 2014. Allí competirá por un puesto con Óscar Jiménez y Roberto Barragán, mientras el equipo intenta recuperarse de la derrota 2-1 sufrida ante Necaxa en la primera jornada del Apertura.

El estreno de David Ospina con los Potros de Hierro podría darse este viernes, cuando Atlante reciba al América por la segunda fecha del torneo mexicano. La expectativa es alta por ver nuevamente al histórico arquero colombiano defendiendo un arco en el fútbol internacional.