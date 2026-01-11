EN VIVO Barcelona vs Real Madrid; Final Supercopa de España 2026

Fc Barcelona y Real Madrid definen la edición de la Supercopa de España 2026 con un partido apasionante, dos equipos que se están acostumbrando a encontrarse en estas instancias y que sueñan con levantar el primer título de la temporada.

Dos equipos con presentes alternos, pero con la misma hambre de títulos, el Barcelona, que viene de un mes perfecto, pleno de victorias en diciembre, mientras que el Madrid ha dejado más dudas que certezas en lo que va de temporada. Los blancos perdieron la punta de la Liga de España tras una serie de empates inesperados.

Así llegan los equipos

Barcelona afronta la final de la Supercopa de España con la obligación de imponer su jerarquía y su estilo de posesión en un duelo que suele exigir máxima concentración. El equipo azulgrana llega con la intención de controlar el ritmo del partido desde el medio campo, apoyado en su tridente estelar de ataque con Raphinha, Lamine Yamal y el regreso de Robert Lewandowski.

Real Madrid encara este cruce con una novedad crucial. Los blancos tendrán la baja de Kylian Mbappé que pese a viajar de última hora a Arabia Saudita no será titular. El cuadro de Xabi Alonso tiene como objetivo romper la racha de finales perdidas ante el onceno catalán, donde en la temporada 2025 se fue derrotando en la Copa del Rey y la Supercopa, además de perder el clásico que definió la Liga de España.

Hora, canal y como ver Barcelona vs Real Madrid final de la Supercopa 2026

El partido se jugará hoy 11 de enero de 2026 a partir de las 2:00p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Win Play y Win Sports+.

COL, ECU, PER: 2:00p.m.

ARG, URU, CHI: 4:00p.m.

04:00 p. m. Final: Barcelona 🔵🔴 campeón de la Supercopa 🏆⚽️ Los culés se impusieron con goles de Raphinha y Lewandowski para la victoria 3️⃣-2️⃣. El equipo de Hansi Flick consigue un nuevo título y suma 16 en esta competencia! 🇪🇦🏆

03:30 p. m. Golazoooo del Barcelona! ⚽️🔵🔴🤙🏼 Raphinha 🇧🇷 aumenta la cuenta al minuto 7️⃣3️⃣ tras una jugada elaborada. Los culés sacan distancia ante un Madrid con Mbappé en campo. Barcelona 3️⃣-2️⃣ Real Madrid

03:00 p. m. Maratón de goles para la igualdad 🇪🇦⚽️ Lewandowski y Gonzalo García suben las emiciones en el cierre de la primera parte. Gol para los culés 🔵🔴 y respuesta madridista 👑⚪️. Barcelona 2️⃣-2️⃣ Real Madrid

03:00 p. m. Se juega la segunda parte del Clásico 🏆 🇪🇦⚽️ Barcelona 🔵🔴 y Real Madrid ⚪️👑 salen sin cambios para el segundo tiempo. Todo igualado 2️⃣-2️⃣

02:30 p. m. Koundé y Rodrygo marcan el rimo del Clásico 🇪🇦🏆 La banda derecha del Barcelona es protagonista del duelo entre azulgranas 🔵🔴 y merengues 👑⚪️ Minuto 2️⃣5️⃣⏳️

02:30 p. m. Golazoooo del Barcelona! ⚽️🔵🔴🤙🏼 Raphinha 🇧🇷 abre la cuenta al minuto 3️⃣6️⃣ tras una jugada de contragolpe. Los culés sacan ventaja ante un Madrid sin ideas. Barcelona 1️⃣-0️⃣ Real Madrid

02:30 p. m. Golazooo Vinicius al rescate del Madrid ⚽️👑⚪️ Vini 🇧🇷 tiró de Puskas y empató todo en una jugada magistral al minuto 4️⃣5️⃣. Gran jugada individual. Barcelona 1️⃣-1️⃣ Real Madrid

