EN VIVO: Boca Juniors vs O'Higgins | Copa Sudamericana

Se siguen jugando los partidos de ida de la Copa Sudamericana y los encargados de cerrar estos duelos serán Boca Juniors y O'Higgins, los cuales se medirán en 'La Bombonera' para determinar cuál se quedará con la ventaja inicial para llegar con tranquilidad a definir la serie en Chile.

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Boca Juniors llega al encuentro como protagonista a pesar de haber decepcionado en Copa Libertadores, ya que llega con una plantilla de jugadores renovada en donde hay nombres importantes como el de Álvaro Montero y Sebastián Villa.

Boca Juniors vs O'Higgins: cómo VER EN VIVO HOY jueves 23 de julio

El partido Boca Juniors vs O'Higgins por los playoff de la Copa Sudamericana se disputarán este miércoles 22 de julio en el Estadio Nacional de Perú a partir de las 19:30 (hora Colombia). El duelo se podrá ver a través ESPN y Disney +, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida)

México: 18:30

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Boca Juniors vs O'Higgins en Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Boca Juniors y O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de julio de 2026.

El encuentro está programado para las 7:30 p. m. de Colombia (9:30 p. m. de Argentina y Chile) y se disputará en el Estadio El Teniente, en Rancagua.