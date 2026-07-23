El primer reto de Néstor Lorenzo, después de renovar como DT de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó este jueves 23 de julio la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo, quien seguirá al frente de la Selección Colombia masculina de mayores.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores", comunicó la Federación Colombiana de Fútbol.

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El primer reto de Néstor Lorenzo al renovar como técnico de Colombia

Después de la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 y de darse a conocer la renovación del contrato de Néstor Lorenzo como director técnico del equipo nacional, el estratega tiene ya definido su primer reto.

Y es que Lorenzo deberá preparar a la Selección Colombia para disputar la fecha FIFA programada desde el 21 de septiembre al 6 de octubre.

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En este tiempo, se espera que el equipo nacional dispute, por lo menos dos partidos amistosos.

Adicionalmente, se empezó a generar expectativa con respecto a la lista de jugadores que convocaría Lorenzo y si se registrará una renovación.

Los números de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

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Néstor Lorenzo fue anunciado como director técnico de la Selección Colombia en el año 2022.

Desde entonces, el equipo nacional dirigió 51 partidos con saldo de 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas.

Con Lorenzo como técnico, la Selección Colombia logró la clasificación a la Copa del Mundo de 2026 y además alcanzó la final de la Copa América de 2024.