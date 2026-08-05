EN VIVO Bolívar vs Oriente Petrolero | minuto a minuto y goles | Fútbol de Bolivia

La primera división de Bolivia continúa este miércoles 5 de agosto con uno de los partidos más tradicionales y atractivos del campeonato. Bolívar recibirá a Oriente Petrolero en el Estadio Hernando Siles de La Paz, por la decimotercera fecha del torneo, en un duelo con impacto directo en la parte alta de la tabla.

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El conjunto paceño llega ubicado en la cuarta posición con 21 puntos y una destacada diferencia de gol de +14, números que lo mantienen muy cerca de los líderes del campeonato. Una victoria le permitiría escalar hasta el segundo lugar, quedando únicamente por detrás de Always Ready.

Por su parte, Oriente Petrolero ocupa la octava casilla con 17 unidades y una diferencia de gol de 0. El equipo de Santa Cruz sabe que un triunfo en La Paz lo metería de lleno en la pelea por los puestos de arriba y lo acercaría a la zona de clasificación internacional.

Se espera un gran ambiente en el Hernando Siles, teniendo en cuenta la importancia histórica de este enfrentamiento en el fútbol boliviano. La altura de La Paz volverá a ser un factor determinante en un partido que promete intensidad y mucha disputa desde el arranque.

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Minuto a minuto de Bolívar vs Oriente Petrolero

Bolívar vs Oriente Petrolero: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro está programado para este miércoles 5 de agosto a las 8:00 p. m. de Bolivia; a las 7:00 p. m. de Colombia, Ecuador y Perú; en Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 9:00 p. m.; en España a las 2:00 a. m., mientras que en Estados Unidos será a las 8:00 p. m. (Washington y Miami), 7:00 p. m. (Chicago) y 5:00 p. m. (Los Ángeles).

El partido será transmitido por Ente Gol. Además, puede seguir el minuto a minuto a través de las cuentas de X de Bolívar y Oriente Perolero.