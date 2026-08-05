Confirmado el cuarto amistoso que disputará la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA

La Selección Colombia ya tendría prácticamente definido su calendario para la próxima fecha FIFA y el cuarto amistoso quedó confirmado desde el entorno peruano. La Federación Peruana de Fútbol anunció oficialmente que la Bicolor enfrentará a Colombia el martes 6 de octubre en Miami, Florida.

Lea también Arturo Reyes saldría del Pereira y daría el salto a selección

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol todavía no ha hecho pública la programación completa de esos amistosos, el anuncio realizado por Perú permite dar por confirmado el compromiso que cerrará la gira internacional del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Los cuatro rivales de Colombia en la próxima fecha FIFA

El primer partido de esa ventana FIFA ya se conocía oficialmente: Colombia enfrentará a México el 26 de septiembre en Baltimore, Maryland, en un duelo que servirá para comenzar la preparación del combinado nacional pensando en los próximos retos internacionales.

Además, todo apunta a que la Tricolor disputará dos amistosos intermedios frente a Canadá y Estados Unidos. La programación que se maneja de manera preliminar ubicaría el partido ante Canadá el martes 29 de septiembre y el choque contra Estados Unidos el sábado 3 de octubre, aunque ambos encuentros siguen pendientes de confirmación oficial por parte de la FCF.

Lea también Escándalo en Argentina: Campaz tomó radical decisión para irse de Rosario

El dato que llama la atención es que Perú tendrá exactamente los mismos rivales durante esa fecha FIFA, aunque en un orden diferente, claro está. La Bicolor jugará contra Estados Unidos el 26 de septiembre, México el 29, Canadá el 3 de octubre y finalmente Colombia el 6 de octubre, lo que evidencia una planificación conjunta entre las federaciones involucradas.

Para el cuerpo técnico colombiano, esta serie de amistosos será especialmente importante luego de la reciente participación en el Mundial 2026. La idea es empezar a consolidar una nueva etapa del proyecto con miras a la Copa América 2028, torneo al que Colombia debería llegar con la aspiración real de pelear por el título continental.

Lea también Primer equipo que se quedaría sin técnico en la Liga BetPlay 2026-II

La elección de rivales como México, Estados Unidos, Canadá y Perú también responde a la intención de enfrentar selecciones con distintos estilos de juego y exigencias competitivas, algo clave para ajustar el funcionamiento del equipo en el inicio del nuevo ciclo internacional.

Por ahora, resta esperar que la Federación Colombiana de Fútbol haga oficial el calendario completo de la próxima fecha FIFA. Sin embargo, con el anuncio realizado por Perú, ya puede darse por confirmado que Colombia cerrará su gira de preparación enfrentando a la selección peruana el 6 de octubre en Miami.