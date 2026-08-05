Barcelona hace el último esfuerzo por el fichaje de la estrella de Argentina

Las competencias europeas comienzan a retornar poco a poco la acción deportiva y mientras tanto se trabaja en el mercado de fichajes para darle aún más emoción a los torneos, principalmente los equipos que jugarán certámenes internacionales como la Champions League, la Europa League con la Conference.

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El FC Barcelona es justamente uno de los protagonistas ya que empezó a acelerar las gestiones para intentar concretar uno de los fichajes más ambiciosos del mercado de verano, Julián Álvarez. Deco, director deportivo de la entidad azulgrana, y su colaborador Joao Amaral llegaron para sostener una reunión con el entorno del delantero argentino con el objetivo de definir una estrategia que permita avanzar en la negociación por el delantero argentino, actualmente vinculado al Atlético de Madrid.

Barcelona quiere fichar sí o sí a Julián Álvarez

La intención del club catalán es encontrar una fórmula que acerque posiciones con el representante del atacante, Fernando Hidalgo, en una operación que se presenta compleja debido a la postura del Atlético, que ha reiterado que no tiene intención de negociar la salida de uno de sus principales futbolistas.

La búsqueda de un delantero centro se convirtió en una prioridad para el Barcelona tras la salida de Robert Lewandowski. El entrenador Hansi Flick ha manifestado la necesidad de incorporar un goleador para completar la plantilla de cara a la nueva temporada, motivo por el que la dirección deportiva mantiene a Julián Álvarez como el principal objetivo del mercado.

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Según los reportes desde España, el encuentro entre Deco, Joao Amaral y Fernando Hidalgo servirá para establecer un proyecto que permita mantener vivas las posibilidades del traspaso y concretarse. El Barcelona también tiene un punto a favor importante y es la voluntad del futbolista, la cual esperan pueda desempeñar un papel importante en el desarrollo de la negociación, aunque reconoce que la decisión final continúa dependiendo del Atlético de Madrid.

Mientras tanto, el tiempo juega un papel determinante. Julián Álvarez tiene previsto reincorporarse en los próximos días a los entrenamientos del Atlético tras sus vacaciones posteriores al Mundial de 2026. Si no se producen avances antes de ese momento, la operación podría complicarse aún más debido a la firme posición de la dirigencia colchonera, que ha rechazado ofertas millonarias y sostiene que el delantero no está en venta.

Julián Álvarez no se guardó nada con respecto a su presente en el Atlético Madrid

Julián Álvarez fue consultado sobre su situación en el conjunto 'colchonero' en medio del Mundial y fue de frente con el tema, asegurando que ya habló con los dirigentes del Atlético y que considera que una transferencia sería la mejor solución para todas las partes.

"No es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta y ya hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Lo mejor para todos es una transferencia; quiero cumplir mi sueño".

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¿Cómo le ha ido a Julián Álvarez con el Atlético de Madrid?

Tras su exitoso paso por Manchester City, en donde se consagró campeón de la Champions League, Julián Álvarez arribó al cuadro 'colchonero' en medio de la temporada 2024/25 y desde entonces ha logrado sumar 106 partidos, más de 7.000 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con 49 goles y 17 asistencias.