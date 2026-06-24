EN VIVO Bosnia-Herzegovina vs Catar | Copa Mundial de la FIFA 2026

Terminó de manera exitosa la segunda fecha de la Copa Mundial 2026 y junto con ello también se dieron a conocer más equipos que se encuentran clasificados a los dieciseisavos de final, aunque en el Grupo B todavía queda un cupo por definir y estaría entre Bosnia y Catar.

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La selección europea y la asiática llegaron al Mundial 2026 con un rendimiento bastante irregular, lo que les ha permitido sumar tan solo un punto. Sin embargo, ambas escuadras todavía tienen chance de clasificar a la siguiente instancia del certamen si llegan a sumar de a tres unidades cuando se enfrenten el 24 de junio.

Bosnia-Herzegovina vs Catar: cómo VER EN VIVO HOY 24de junio el Mundial

Este encuentro se disputará el miércoles 24 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DGO, DSports+, Paramount +, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

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Tabla de posiciones del Grupo de Bosnia y Catar

1. Canadá, 4

2. Suiza, 4

3. Bosnia, 1

4. Catar, 1