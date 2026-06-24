Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Mundial 2026

EN VIVO Bosnia-Herzegovina vs Catar | Copa Mundial de la FIFA 2026

Así podrá ver en vivo el partido entre Bosnia-Herzegovina vs Catar por la fecha 3 del Mundial.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Bosnia vs Catar en vivo por la tercera fecha de la Copa Mundial 2026
Bosnia vs Catar en vivo por la tercera fecha de la Copa Mundial 2026

Terminó de manera exitosa la segunda fecha de la Copa Mundial 2026 y junto con ello también se dieron a conocer más equipos que se encuentran clasificados a los dieciseisavos de final, aunque en el Grupo B todavía queda un cupo por definir y estaría entre Bosnia y Catar.

La difícil decisión que debe tomar Lorenzo en Colombia para enfrentar a Portugal

Lea también

La difícil decisión que debe tomar Lorenzo en Colombia para enfrentar a Portugal

La selección europea y la asiática llegaron al Mundial 2026 con un rendimiento bastante irregular, lo que les ha permitido sumar tan solo un punto. Sin embargo, ambas escuadras todavía tienen chance de clasificar a la siguiente instancia del certamen si llegan a sumar de a tres unidades cuando se enfrenten el 24 de junio.

Bosnia-Herzegovina vs Catar: cómo VER EN VIVO HOY 24de junio el Mundial

Este encuentro se disputará el miércoles 24 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DGO, DSports+, Paramount +, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Conmebol superó a la UEFA en el Mundial tras la segunda fecha

Lea también

Conmebol superó a la UEFA en el Mundial tras la segunda fecha

Tabla de posiciones del Grupo de Bosnia y Catar

1. Canadá, 4
2. Suiza, 4
3. Bosnia, 1
4. Catar, 1

En esta nota

Mundial 2026 Copa Mundial de la FIFA Copa del Mundo Suiza Selección Colombia Selección de Argentina Confederación Brasileña de Fútbol Conmebol Transmisión en vivo Clasificación FIFA