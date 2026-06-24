EN VIVO Bosnia-Herzegovina vs Catar | Copa Mundial de la FIFA 2026

Terminó de manera exitosa la segunda fecha de la Copa Mundial 2026 y junto con ello también se dieron a conocer más equipos que se encuentran clasificados a los dieciseisavos de final, aunque en el Grupo B todavía queda un cupo por definir y estaría entre Bosnia y Catar.
La selección europea y la asiática llegaron al Mundial 2026 con un rendimiento bastante irregular, lo que les ha permitido sumar tan solo un punto. Sin embargo, ambas escuadras todavía tienen chance de clasificar a la siguiente instancia del certamen si llegan a sumar de a tres unidades cuando se enfrenten el 24 de junio.
Bosnia-Herzegovina vs Catar: cómo VER EN VIVO HOY 24de junio el Mundial
Este encuentro se disputará el miércoles 24 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DGO, DSports+, Paramount +, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Colombia, Ecuador y Perú: 14:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00
Bolivia y Venezuela: 15:00
Tabla de posiciones del Grupo de Bosnia y Catar
1. Canadá, 4
2. Suiza, 4
3. Bosnia, 1
4. Catar, 1