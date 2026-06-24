La difícil decisión que debe tomar Lorenzo en Colombia para enfrentar a Portugal

La Selección Colombia aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo al llegar a seis puntos en el grupo K, después derrotar a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo en las fechas 1 y 2, respectivamente.

El equipo nacional cuenta con seis unidades, cuatro goles a favor y solo uno en contra, por lo que está instalado en la cima del grupo, mientras que en la segunda posición está Portugal con cuatro puntos.

Ahora, los dirigidos por Néstor Lorenzo definirán el primer y segundo lugar de la zona enfrentando el sábado 27 de junio a Portugal en Miami en duelo válido por la fecha 3.

A pesar de la emoción que han generado las dos victorias, alrededor de la Selección Colombia habría cierta preocupación de cara a los próximos partidos.

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La preocupación que tendría Lorenzo en la Selección Colombia

Aunque Colombia ha celebrado dos triunfos en la Copa del Mundo, la exigencia física de la Copa del Mundo podría costarle al equipo nacional en próximas etapas del certamen.

Y es que en los duelos contra Uzbekistán y la República Democrática del Congo el equipo nacional tuvo que cumplir con un importante desgate físico, que sin duda pasará factura.

Incluso, en los últimos minutos del partido contra el Congo se vio a jugadores como Luis Javier Suárez, Luis Fernando Díaz y Gustavo Puerta con un importante agotamiento, que sin duda afecta la toma de decisiones.

Ante esta situación, se espera que el director técnico Néstor Lorenzo tome decisiones en el partido contra Portugal, que a pesar de que definirá la ubicación final en el grupo, no afectaría la clasificación.

De esta manera, algunos jugadores tendrían descanso en el compromiso de sábado 27 de junio.

Jugadores advertidos

Además del desgaste físico que han sufrido algunos jugadores, la Selección Colombia tiene actualmente a tres jugadores advertidos que en caso de ser amonestados contra Portugal se perderían el duelo de dieciseisavos de final.

Se trata de los defensas Jhon Janer Lucumí y Johan Mojica y el mediocampista Jefferson Lerma.