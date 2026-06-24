Conmebol superó a la UEFA en el Mundial tras la segunda fecha

Sin duda alguna, la UEFA y la Conmebol parecen ser las confederaciones más fuertes y que más prestigio han tenido en la historia de los Mundiales con selecciones de Europa y Sudamérica que figuran normalmente en las finales orbitales.

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En Estados Unidos, Canadá y México, la FIFA le dio a la UEFA el privilegio de tener a 16 selecciones participantes, mientras que la Conmebol tiene a seis equipos peleando por llegar a fases finales. Bajo ese panorama, Europa tiene la posibilidad de sumar más puntos que Sudamérica a lo largo del torneo y podría dar más probabilidades a una selección del ‘Viejo Continente’.

La participación de Sudamérica en este Mundial en la primera fecha fue discreta con solo dos victorias, dos derrotas y dos empates. Las cosas mejoraron en la segunda fecha para poder superar a Europa en un importante rubro que empieza a dar de qué hablar.

LA CONMEBOL SUPERA A UEFA TRAS LA SEGUNDA FECHA DEL MUNDIAL

Evidentemente, la primera fecha sirvió para que las selecciones sudamericanas tantearan el territorio para sumar un buen desempeño en las siguientes jornadas. En la jornada inicial, Conmebol sumó ocho puntos y dejó un rendimiento de 44,4% por debajo de la UEFA que logró siete victorias, seis empates y tres derrotas con un 56,2% de rendimiento.

En esta segunda fecha del Mundial, la Conmebol sumó 14 puntos de 18 posibles y selló esta jornada invicta sin derrotas. La UEFA que tiene a 16 selecciones sacó 26 puntos de 48 posibles y sigue reinando en el Mundial con candidatos y favoritas al título.

De acuerdo con MisterChip, la victoria de Colombia ante la República Democrática del Congo permitió que la Conmebol sacara más diferencias como la confederación con mayor porcentaje de puntos tras las dos primeras fechas. El ente sudamericano cierra las dos primeras fechas con un 61,1.

El siguiente en esa estadística que lanzó MisterChip es nada más ni nada menos que la UEFA con un 56,3%, mientras que la Concacaf tiene un 47,2%, la Federación Africana, un 36,7%, Asia con un 25,9% y Oceanía con un 16,7%. Estos datos esperan ilusionar a las selecciones de Sudamérica en cuanto a los puntos se refiere.

DOS SELECCIONES DE CONMEBOL QUE NO SABEN LO QUE ES GANAR

Ya todas las selecciones del continente sudamericano jugaron sus respectivos partidos de la segunda jornada, que, justamente, terminó con la presencia de Colombia superando al Congo este martes 23 de junio. Sin embargo, hay dos países que todavía no saben ganar.

Brasil, Colombia, Paraguay y Argentina ganaron sus respectivos partidos en esta segunda fecha. Colombianos y argentinos sacan la cara por el continente con dos victorias en las dos primeras jornadas. Bajo ese panorama, Uruguay y Ecuador tienen todavía la deuda pendiente en la fecha definitiva.

Tanto uruguayos como ecuatorianos tienen dos exámenes durísimos. Uruguay se verá las caras ante España con la necesidad de sumar de a tres y sellar la clasificación a la siguiente fase del Mundial. Por su parte, Ecuador enfrentará a Alemania y la victoria les podría dar para sellar la clasificación.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.