EN VIVO Brasil vs Marruecos | Copa Mundial de la FIFA 2026

Brasil y Marruecos se preparan para protagonizar uno de los encuentros más interesantes de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El compromiso genera gran expectativa debido a la gran cantidad de estrellas con la que cuenta cada una de las selecciones y la importancia que tiene el resultado para sumar de a tres unidades desde el primer partido en busca de la clasificación.
A raíz de este encuentro se podrá empezar a determinar también el nivel con el que cuentan los dos equipos y en donde también aprovecharán para enviarle un mensaje este sábado 13 de junio a su rivales de grupo y al resto de participantes del Mundial para que "estén listos".
Brasil vs Marruecos: cómo VER EN VIVO HOY 13 de junio el Mundial
La obligación de ambas escuadras está en sumar de a tres puntos desde la primera fecha para posicionarse en la tabla e ir paso a paso en busca de la clasificación a los dieciseisavos de final, un golpe anímico importante en el proceso de ambas escuadras.
Este encuentro se disputará el sábado 13 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio del Canal RCN y su señal en YouTube, al igual que el canal de LaFM, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Colombia, Ecuador y Perú: 14:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00
Bolivia y Venezuela: 15:00
Fixture de Brasil en el Mundial
- 13 de junio de 2026: Brasil vs. Marruecos
- 19 de junio de 2026: Brasil vs. Haití
- 24 de junio de 2026: Brasil vs. Escocia
Fixture de Marruecos en el Mundial
- 13 de junio de 2026: Marruecos vs. Brasil
- 19 de junio de 2026: Marruecos vs. Escocia
- 24 de junio de 2026: Marruecos vs. Haití