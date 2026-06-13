EN VIVO Brasil vs Marruecos | Copa Mundial de la FIFA 2026

Brasil y Marruecos se preparan para protagonizar uno de los encuentros más interesantes de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El compromiso genera gran expectativa debido a la gran cantidad de estrellas con la que cuenta cada una de las selecciones y la importancia que tiene el resultado para sumar de a tres unidades desde el primer partido en busca de la clasificación.

A raíz de este encuentro se podrá empezar a determinar también el nivel con el que cuentan los dos equipos y en donde también aprovecharán para enviarle un mensaje este sábado 13 de junio a su rivales de grupo y al resto de participantes del Mundial para que "estén listos".

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La obligación de ambas escuadras está en sumar de a tres puntos desde la primera fecha para posicionarse en la tabla e ir paso a paso en busca de la clasificación a los dieciseisavos de final, un golpe anímico importante en el proceso de ambas escuadras.

Este encuentro se disputará el sábado 13 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio del Canal RCN y su señal en YouTube, al igual que el canal de LaFM, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Fixture de Brasil en el Mundial

13 de junio de 2026: Brasil vs. Marruecos

19 de junio de 2026: Brasil vs. Haití

24 de junio de 2026: Brasil vs. Escocia

Fixture de Marruecos en el Mundial