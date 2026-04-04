EN VIVO Bundesliga: Friburgo vs Bayern Múnich - minuto a minuto y goles - fecha 28

El Bayern Múnich visitará este sábado 4 de abril al Friburgo en el marco de la fecha 28 de la Bundesliga, en un compromiso clave antes de su reto internacional en la Liga de Campeones.

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El equipo dirigido por Vincent Kompany tendrá una baja sensible, pues no podrá contar con su goleador Harry Kane, quien presenta molestias en un tobillo tras su paso por la selección inglesa.

El conjunto bávaro tampoco tendrá disponible a Nicolas Jackson, habitual alternativa en ataque, quien deberá cumplir una sanción, lo que obliga al cuerpo técnico a replantear su esquema ofensivo.

En contraste, una de las noticias positivas para el Bayern es el regreso de su arquero y capitán Manuel Neuer, quien superó una lesión muscular y está disponible al ciento por ciento para este compromiso.

También podrían reaparecer Jamal Musiala y Alphonso Davies, aunque el cuerpo técnico no contempla que estén en condiciones de disputar los 90 minutos.

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El duelo ante Friburgo será la última prueba del Bayern antes del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid, programado para la próxima semana.

Friburgo vs Bayern Múnich: cómo VER EN VIVO HOY sábado 4 de abril

El partido Friburgo vs Bayern Múnich por la fecha 28 de la Bundesliga se disputará este sábado 4 de abril a partir de las 14:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Disney +, DAZN, ESPN Select y fubo TV; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30

España: 14:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10:30

Bolivia y Venezuela: 9:30

Estados Unidos: 7:30 (D.C.) - 8:30 (Chicago) - 6:30 (California)

México: 7:30