Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este jueves 18 de junio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuará este jueves 18 de junio con el inicio de la segunda fecha de la fase de grupos, una jornada que podría empezar a definir a los primeros clasificados a los dieciseisavos de final del certamen.

Serán cuatro compromisos los que se disputarán a lo largo del día, correspondientes a los grupos A y B, con selecciones que buscarán dar un paso importante hacia la siguiente ronda de la competencia.

Partidos, horarios y canales de TV para este jueves

La actividad comenzará a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia) con el partido entre República Checa y Sudáfrica por el grupo A. El encuentro se jugará en Atlanta y contará con transmisión de DSports.

Canal RCN transmite Suiza vs Bosnia

Posteriormente, a las 2:00 de la tarde, será el turno para Suiza y Bosnia & Herzegovina, que se enfrentarán en Los Ángeles por la segunda jornada de la zona B. Este compromiso se podrá ver a través de Canal RCN en su señal principal y también por medio de su canal oficial de YouTube.

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Más tarde, a las 5:00 p. m., Canadá se medirá con Catar en el estadio de Vancouver. El encuentro también corresponde al grupo B y tendrá transmisión para Latinoamérica a través de DSports.

La jornada concluirá con uno de los partidos más esperados del día. Desde las 8:00 de la noche, México enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara, en un duelo válido por el grupo A que será transmitido por Win Sports.

Se definen los primeros clasificados a 16avos. de final

La segunda fecha de la fase de grupos cobra una importancia especial debido a que varias selecciones podrían asegurar de manera anticipada su presencia en los dieciseisavos de final, dependiendo de los resultados que se presenten durante la jornada.

Cabe recordar que en esta edición del Mundial avanzarán a la ronda de dieciseisavos los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos.

Todas las emociones de los encuentros de este jueves 18 de junio, así como la actualidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, podrán seguirse minuto a minuto a través de DeportesRCN.com.