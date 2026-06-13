Catar hizo historia: empate agónico vs Suiza quedará para el recuerdo

La selección de Suiza no aprovechó el debut en el Mundial enfrentando a un rival que poca experiencia y pocas posibilidades de llegar a siguientes rondas ha tenido. Catar quería dar la sorpresa en el Grupo B en el que también comparten Bosnia y Herzegovina y la local Canadá.

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En el Levi’s Stadium de San Francisco, California, Catar y Suiza se midieron bajo la presión de ya haber conocido el resultado de Canadá vs Bosnia y Herzegovina que abrieron el telón del Grupo B, una zona en la que pudo estar Italia, pero la ‘Azzurra’ perdió en la repesca con los bosnios.

Breel Embolo desde el punto penal había adelantado a Suiza que se quedó a nada de sumar los primeros tres puntos. Catar, en la ýultima jugada logró empatar gracias a Boualem Khoukhi. Bajo ese panorama. El grupo está completamente igualado con cada selección con una unidad.

PRIMERA PARTE CON GOL DE SUIZA PARA ENCAMINAR LA VICTORIA

Desde los primeros minutos hubo mucha intensidad para ambas escuadras. Por un lado, Breel Embolo inquietó con un remate que tapó la zaga defensiva catarí, y luego, Catar se acercó tras un error de Manuel Akanji y un disparo de Edmilson que salvó con facilidad Gregor Kobel.

Sin embargo, el que llegaba con más posibilidades de romper los ceros era Suiza con un intento de Ndoye que encontró bien parado a Abunada para salvar el primer tanto del juego. Esa apertura llegó tras una infracción del golero de Catar contra Michel Aebischer. Penal que Breel Embolo no falló para dar la ventaja.

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Antes de que terminara la primera parte, Catar se volvió a animar para igualar el compromiso. Gregor Kobel tuvo que trabajar cuando Edmilson se perfiló, remató y el golero salvó.

Suiza se pudo ir al descanso con una mayor ventaja. Un remate que tomó a Abunada ya vencido apareció milagrosamente un zaguero para interponerse y rechazar la pelota. Luego, un disparo de Ruben Vargas lo atajó el golero al córner. Con el solitario tanto terminó la primera parte.

CATAR HIZO HISTORIA CON SU PRIMER PUNTO EN MUNDIALES

En el segundo tiempo nada cambió. Suiza tuvo las opciones con un remate de Nico Elvedi que salvó Abunada, y luego un disparo de Granit Xhaka que se fue por encima del larguero. Sin embargo, poco a poco las oportunidades de gol carecieron.

Tras la pausa de hidratación, Catar propuso con Boudiaf que remató por encima del arco custodiado por Gregor Kobel. Seis minutos de adición y fue en el momento justo en el que el combinado asiático logró romper la historia y empatar el juego que pudo estar resuelto a favor de Suiza en varias ocasiones.

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Un centro de Homan Ahmed encontró la cabeza de Boualem Khoukhi que saltó para ganarle la marca a su rival y empató todo para conseguir el primer punto en la historia de los cataríes en un Mundial.

¿QUÉ VIENE PARA CATAR Y SUIZA EN EL MUNDIAL?

Todo está igualado en el Grupo B de la Copa del Mundo 2026 y después de esta paridad en el debut de Catar y Suiza, los cataríes se medirán nada más ni nada menos que contra Canadá, el seleccionado que es anfitrión en este certamen mundialista.

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Por su parte, Suiza tendrá que enfrentarse en la segunda salida con Bosnia y Herzegovina con todo en igualdad con una unidad para cada una de las selecciones del Grupo B.