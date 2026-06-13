EN VIVO Catar vs Suiza | Copa Mundial de la FIFA 2026

La fiesta mundialista continúa en su máximo esplendor tras los primeros compromisos inaugurales que tuvieron como protagonistas a los anfitriones y que ahora le darán paso a compromisos como el de Catar vs Suiza por la primera fecha del Grupo B.

La anfitriona del mundo en la edición 2022 se enfrenta a una histórica selección europea como lo es Suiza, un partido que promete emociones en el Estadio Bahía de San Francisco el sábado 13 de junio.

Catar vs Suiza: cómo VER EN VIVO HOY 13 de junio el Mundial

El protagonismo de los países anfitriones ya pasó y llega el momento de que brille Suiza y Catar, los cuales llegan con ilusiones claras de mejorar su participación en la Copa Mundial de 2022.

La obligación está en sumar de a tres puntos desde la primera fecha para posicionarse en la tabla e ir paso a paso en busca de la clasificación a los dieciseisavos de final.

Este encuentro se disputará el sábado 13 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de Win Sports y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

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Tabla de posiciones del Grupo de Catar y Suiza en el Mundial