Golazo de Giovanni Reyna confirmó goleada 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay en partido válido por la fecha 1 del grupo D en la Copa del Mundo 2026.
El equipo norteamericano se impuso gracias a un autogol de Damián Bobadilla, un doblete de Folarin Balogun y un golazo de Giovanni Reyna.
Así fue el golazo de Giovanni Reyna
Giovanni Reyna, que comenzó el partido en el banco de suplente y fue enviado al terreno de juego en el segundo tiempo, confirmó la goleada 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay en el minuto 90+7.
Reyna finalizó con éxito una larga acción colectiva, en la que varios jugadores de Estados Unido tocaron la pelota, hasta que esta llegó a los pies del mediocampista del registro del Borussia Mönchengladbach de la 1. Bundesliga.
El futbolista de 23 años controló el esférico hasta entrar al área en donde definió con un contundente remate de borde externo con su guayo derecho para mandar el balón al fondo de la red ante la estirada del arquero de Paraguay.
Estados Unidos inició con goleada
Con la goleada 4-1, Estados Unidos dio un paso importante hacia su objetivo de clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
Y es que la diferencia de gol puede ser determinante para, por lo menos, quedarse con uno de los lugares de clasificación como mejor tercero.
En la próxima fecha, Estados Unidos se enfrentará con Australia el viernes 19 de junio.