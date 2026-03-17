EN VIVO Champions League: Arsenal vs Bayer Leverkusen - minuto a minuto y goles - octavos de final

El Arsenal FC y el Bayer Leverkusen se enfrentan este 17 de marzo en un cruce que promete emociones en los octavos de final de la UEFA Champions League.

El conjunto inglés llega con confianza, respaldado por su rendimiento en la temporada y por una idea de juego que prioriza la posesión, la intensidad y la presión alta. Arsenal ha mostrado solidez tanto en defensa como en ataque, convirtiéndose en un rival difícil de superar, especialmente en casa, donde suele imponer condiciones desde el inicio.

Por su parte, el Bayer Leverkusen ha sido una de las grandes revelaciones del fútbol europeo en los últimos meses. El equipo alemán destaca por su velocidad en transición, su capacidad para generar peligro por las bandas y un estilo dinámico que puede complicar a cualquier rival. Su propuesta atrevida lo convierte en un adversario incómodo, incluso en escenarios exigentes.

Más allá de lo táctico, el partido tiene un valor especial por lo que está en juego. Un lugar en los cuartos de final y la posibilidad de seguir soñando con el título más importante a nivel de clubes en Europa. La Champions entra en su fase decisiva y tanto Arsenal como Bayer Leverkusen saben que no hay margen de error.

Lea también Millonarios no quiere tener sorpresa contra Atlético Nacional: nómina de lujo

Dónde ver Arsenal vs Bayer Leverkusen HOY 17 de marzo

El compromiso de los octavos de final entre Arsenal y Bayer Leverkusen se podrá ver este martes 17 de marzo a las 15:00 horas y se podrá ver por Disney+.