Millonarios no quiere tener sorpresa contra Atlético Nacional: nómina de lujo

Uno de los juegos más atractivos de la jornada doce del fútbol colombiano es el compromiso entre Millonarios y Atlético Nacional en el estadio El Campín, haciendo que sea el centro de atención de todos los seguidores del rentado nacional.

Previo a este partido, Fabián Bustos no quiere tener sorpresas, es por eso que dispondrá lo mejor de su nómina para lo que será el compromiso contra Atlético Nacional, con el objetivo de sumar los tres puntos y seguir peleando un cupo en los ocho primeros de Colombia.

Novedades de Millonarios contra Nacional

En comparación con el juego contra Boyacá Chicó, la principal novedad que tendrá el cuadro embajador es el regreso a la convocatoria y al once titular de Rodrigo Ureña, quien superó las molestias físicas y será tenido en cuenta por el estratega argentino en reemplazo de David Mackalister Silva.

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Otro de los jugadores que regresa a la convocatoria de Millonarios previo al gran clásico del fútbol colombiano es Alex Moreno Paz, defensa central que ha estado ausente en los últimos juegos del azul, pero que esta vez recibió la confianza del argentino para ser una alternativa dentro del banquillo embajador.

En la parte ofensiva, la novedad más importante es el regreso de Alex Castro, quien estuvo ausente en el juego contra Boyacá Chico, igual que Sebastián Mosquera, que también es otra de las sorpresas del cuadro azul para el juego contra el verde antioqueño.

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Se espera que para este juego Millonarios no haga muchas variantes en comparación con los últimos juegos en el fútbol colombiano, por lo que se espera que Diego Novoa regrese a la portería y Rodrigo Ureña sea el reemplazo de Stiven Vega, quien estaría en el banco de suplentes.

Posible once titular de Millonarios para el juego vs. Nacional

Teniendo en cuenta lo anterior, Fabián Bustos tendría el siguiente once titular en el juego contra Atlético Nacional esta noche en el estadio Nemesio Camacho: Diego Novoa, Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Rodrigo Ureña, Mateo García, Carlos Darwin Quintero, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Cabe recordar que David Mackalister Silva no está disponible para el juego contra Nacional tras ser expulsado en el juego contra Boyacá Chicó, lo que generó todo tipo de reacciones en el fútbol colombiano.